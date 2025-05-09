Сина Порошенка звинувачують у несплаті військового збору та інших податків на суму понад 770 млн грн

Старший син нардепа та олігарха Петра Порошенка Олексій протягом 2023–2024 років не сплачував військовий збір та податки на доходи фізичних осіб з діяльності його закордонних фірм, чим наніс збитків державному бюджету близько 770 млн грн. Тепер Олексію загрожує відповідальність перед законом, повідомляє "Закон і Бізнес".

За даними видання, фахівці з оподаткування проаналізували інформацію щодо Олексія Порошенка та виявили відсутність податкових сплат до державного бюджету за останні два роки.

Згідно із чинним законодавством, фізична особа — резидент України, яка отримує доходи за кордоном, зобов’язана сплачувати податки та військовий збір. Упродовж 2023—2024 років син колишнього президента Петра Порошенка — Олексій не сплатив жодної копійки військового збору та податку з доходів фізосіб - пише «ЗіБ».

Як повідомляється, міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування не врегульовують питання про стягнення військового збору взагалі.

"Це означає, що навіть за умови сплати податку на доходи в країні перебування без необхідності погашення різниці, резидент України має сплачувати, починаючи з 2014 року, 1,5%, а з 1.01.2025 — 5% військового збору від суми коштів, отриманих за кордоном.

Олексій Порошенко є бенефіціаром нідерландської компанії Central European Investments B.V., якій у 2023 році українські підприємства перерахували близько 4 млрд грн дивідендів. Ці кошти, ймовірно, були отримані ним як дохід. В такому випадку збиток державного бюджету від несплати податків за 2023 рік становить близько 770 млн грн", – зазначають у виданні.

Крім того, молодший Порошенко пов’язаний із низкою компаній у Сінгапурі, Австрії, Люксембурзі, Литві, Кіпрі та Нідерландах, що, на думку експертів, може вказувати на додаткові джерела іноземних доходів. У випадку сплати податку за кордоном, платник мав би надати в Україну довідку від податкової установи відповідної юрисдикції. За даними експертів, така довідка подана не була.

Експерти наголошують: відсутність військового збору з іноземних доходів, які могли б бути спрямовані на фінансування Збройних сил України, потребує реакції з боку українських контролюючих органів та запитів до їхніх закордонних колег.

Як повідомлялось раніше, у народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію.

На батька Олексія Петра Порошенка було накладено санкції. Незадовго до цього він переписав понад мільярд доларів активів на сина Олексія, який переховується в Лондоні. Також Порошенка старшого підозрюють у державній зраді за торгівлю з терористами ОРДЛО, співпрацю з росією у війну, участі у незаконному відчуженні разом з партнером по бізнесу Медведчуком нафтопроводу та ін.