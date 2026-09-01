Силы обороны поразили места запуска дронов оккупантов - Генштаб

Фото: t.me/exilenova_plus

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение мест запуска вражеских БПЛА во временно оккупированных Донецке и Гвардейском в Крыму, а также в Орловской области рф, узла связи, командно-наблюдательного пункта и складов противника, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, "31 августа и в ночь на 1 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника".

"Так, в городе Донецке Донецкой области и Гвардейском (ВОТ АР Крым) поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Также в Мирном, во временно оккупированном украинском Крыму, поражён узел связи противника", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, как отметили в Генштабе, "в Пологах Запорожской области поражён командно-наблюдательный пункт оккупантов. В Верхнекаменке Луганской области поражён район сосредоточения военной техники противника".

"Среди прочего, в Борисовке Белгородской области рф поражён склад горюче-смазочных материалов российского агрессора", - добавили в Генштабе.

Степень нанесённого ущерба уточняется.

"По результатам анализа дополнительных данных подтверждено поражение 30 августа 2026 года пусковой установки и места хранения БПЛА в районе Цимбуловой Орловской области рф", - говорится в сообщении Генштаба.

Силы обороны поразили базы запуска дронов, РЭБ и пункты управления оккупантов - Генштаб