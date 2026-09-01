Сили оборони уразили місця запуску дронів окупантів - Генштаб

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження місць запуску ворожих БпЛА в тимчасово окупованих Донецьку та Гвардійському у Криму, а також в Орловській області рф, вузла зв’язку, командно-спостережного пункту та складів противника, пише УНН.

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За даними Генштабу, "31 серпня та в ніч на 1 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника".

"Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському (ТОТ АР Крим), уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Також, у Мирному, в тимчасово окупованому українському Криму, уражено вузол зв’язку противника", - повідомили у Генштабі.

Крім того, як зазначили у Генштабі, "у Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт окупантів. У Верхньокам’янці Луганської області уражено район зосередження військової техніки противника".

"Серед іншого у Борисівці Бєлгородської області рф уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора", - додали у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"За результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 30 серпня 2026 року пускової установки та місця зберігання БпЛА в районі Цимбулової Орловської області рф", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Сили оборони уразили бази запуску дронів, РЕБ і пункти управління окупантів - Генштаб