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Силы обороны контролируют направление фронта Часово Яровский

Силы обороны контролируют направление фронта Часово Яровский

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 07:22  •  6045 просмотра

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Украинские военные удерживают направление фронта Часово Яровский, не давая россиянам достижений. Враг продолжает интенсивные атаки, ища слабые места в обороне Украины.

Украинские военные контролируют направление фронта Часово Яровский в Донецкой области и не позволяют россиянам  иметь достижений.

Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня если брать тактику пехотных штурмов, конечно при огневой поддержке, то сказать, что они на сегодня дают ему (врагу - ред.) добычи нельзя. Однако они являются интенсивными, постоянно держат нас в напряжении

- сказал Калашников.

По его словам, враг постоянно ищет где бы найти слабину в украинской обороне, чтобы туда больше сосредоточить усилия.

«Он не оставляет мысли, что ему удастся каким-то образом «продавать» даже сейчас. Но, Силы обороны контролируют направление фронта Часово Яровский и не позволяют ему иметь не каких достижений на нашем отрезке», - отметил Калашников.

Дополнение

Генштаб сообщал, что на фронте за прошедшие сутки произошло 153 боя, на Покровском и Кураховском направлении - горячее всего.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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