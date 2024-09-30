Украинские военные контролируют направление фронта Часово Яровский в Донецкой области и не позволяют россиянам иметь достижений.

Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня если брать тактику пехотных штурмов, конечно при огневой поддержке, то сказать, что они на сегодня дают ему (врагу - ред.) добычи нельзя. Однако они являются интенсивными, постоянно держат нас в напряжении - сказал Калашников.

По его словам, враг постоянно ищет где бы найти слабину в украинской обороне, чтобы туда больше сосредоточить усилия.

«Он не оставляет мысли, что ему удастся каким-то образом «продавать» даже сейчас. Но, Силы обороны контролируют направление фронта Часово Яровский и не позволяют ему иметь не каких достижений на нашем отрезке», - отметил Калашников.

Дополнение

Генштаб сообщал, что на фронте за прошедшие сутки произошло 153 боя, на Покровском и Кураховском направлении - горячее всего.