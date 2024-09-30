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Сили оборони контролюють напрямок фронту Часово Ярівський

Сили оборони контролюють напрямок фронту Часово Ярівський

Київ • УНН

 • 19858 перегляди

Українські військові утримують напрямок фронту Часово Ярівський, не даючи росіянам здобутків. Ворог продовжує інтенсивні атаки, шукаючи слабкі місця в обороні України.

Українські військові контролюють напрямок фронту Часово Ярівський на Донеччині й не дають змоги росіянам  мати здобутків.

Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні якщо брати тактику піхотних штурмів, звичайно при вогневій підтримці, то сказати, що вони на сьогодні дають йому (ворогу – ред.) здобутку не можна. Проте вони є інтенсивними, постійно тримають нас в напрузі

- сказав Калашніков.

За його словами, ворог постійно шукає де б знайти слабину в українській обороні, щоб туди більше зосередити зусилля.

"Він не полишає думки, що йому вдасться якимось чином "продавати" навіть зараз. Але, Сили оборони контролюють напрямок фронту Часово Ярівський й не дають змоги йому мати не яких здобутків на нашому відтинку", - зазначив Калашніков.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що на фронті минулої доби сталося 153 бої, на Покровському та Курахівському напрямку – найгарячіше.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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