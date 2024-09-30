Сили оборони контролюють напрямок фронту Часово Ярівський

Українські військові контролюють напрямок фронту Часово Ярівський на Донеччині й не дають змоги росіянам мати здобутків.

Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні якщо брати тактику піхотних штурмів, звичайно при вогневій підтримці, то сказати, що вони на сьогодні дають йому (ворогу – ред.) здобутку не можна. Проте вони є інтенсивними, постійно тримають нас в напрузі