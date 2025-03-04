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Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Киев • УНН

 • 80685 просмотра

Глава МИД Венгрии после встречи с госсекретарем США сообщил о заговоре в Европе против мирного плана Трампа. По словам Сийярто, "риторика о том, что война должна продолжаться как можно дольше, не является стратегией".

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

В Европе существует заговор против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и его мирного плана по поводу войны россии против Украины. Об этом после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает УНН со ссылкой на венгерское издание Telex.

Детали

Дипломат приветствовал тот факт, что правительство США, несмотря на все конфликты и трудности, придерживается своей позиции, что российско-украинская война не может продолжаться.

Мы также согласились, что риторика о том, что война должна длиться как можно дольше, не является стратегией, с одной стороны, а также является опасной позицией, потому что чем дольше эта война продолжается рядом с нами, тем больше риск эскалации

- сказал Сийярто.

Он также считает, что в странах Европейского Союза существует некое соглашение, направленное против политики Трампа в отношении войны в Украине.

"Министр иностранных дел (США - ред.) также сообщил мне, что Соединенные Штаты временно приостановили военную помощь Украине. И я сообщил ему, что в Европе, особенно в ее западной половине, действует заговор против Дональда Трампа и его мирного плана", - отметил глава венгерского МИД.

Он добавил, что Будапешт не согласится на никакое решение, которое "повлечет за собой риск продолжения войны", и напомнил, что Венгрия была единственной страной-членом ЕС, которая поддержала американскую "мирную резолюцию" в Генассамблее ООН.

Напомним

Петер Сийярто заявил о поддержке Венгрией американской резолюции по поводу войны в Украине, которая не содержит осуждения рф. Венгерский министр объяснил это "примирительной" позицией Дональда Трампа.

Венгрия заблокировала введение санкций ЕС против главы рпц кирилла - Сийярто19.02.25, 13:21 • 108234 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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