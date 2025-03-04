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Сійярто після зустрічі з Рубіо заявив про європейську змову проти мирного плану Трампа щодо України

Київ • УНН

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Глава МЗС Угорщини після зустрічі з держсекретарем США повідомив про змову в Європі проти мирного плану Трампа. За словами Сійярто, "риторика про те, що війна має тривати якомога довше, не є стратегією".

Сійярто після зустрічі з Рубіо заявив про європейську змову проти мирного плану Трампа щодо України

В Європі існує змова проти президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і його мирного плану щодо війни росії проти України. Про це після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, повідомляє УНН із посиланням на угорське видання Telex.

Деталі

Дипломат привітав той факт, що уряд США, незважаючи на всі конфлікти та труднощі, дотримується своєї позиції, що російсько-українська війна не може продовжуватися.

Ми також погодилися, що риторика про те, що війна має тривати якомога довше, не є стратегією, з одного боку, а також є небезпечною позицією, тому що чим довше ця війна триває по сусідству з нами, тим більший ризик ескалації

- сказав Сійярто.

Він також вважає, що у країнах Європейського Союзу існує певна домовленість, спрямована проти політики Трампа стосовно війни в Україні.

"Міністр закордонних справ (США - ред.) також повідомив мені, що Сполучені Штати тимчасово призупинили військову допомогу Україні. І я повідомив йому, що в Європі, особливо в її західній половині, діє змова проти Дональда Трампа та його мирного плану", - зазначив глава угорського МЗС.

Він додав, що Будапешт не погодиться на жодне рішення, яке "потягне за собою ризик продовження війни", і нагадав, що Угорщина була єдиною країною-членом ЄС, яка підтримала американську "мирну резолюцію" в Генасамблеї ООН.

Нагадаємо

Петер Сійярто заявив про підтримку Угорщиною американської резолюції щодо війни в Україні, яка не містить засудження рф. Угорський міністр пояснив це "промирною" позицією Дональда Трампа.

Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто19.02.25, 13:21 • 108235 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Петро Сіярто
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