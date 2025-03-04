Сійярто після зустрічі з Рубіо заявив про європейську змову проти мирного плану Трампа щодо України

В Європі існує змова проти президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і його мирного плану щодо війни росії проти України. Про це після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, повідомляє УНН із посиланням на угорське видання Telex.

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Дипломат привітав той факт, що уряд США, незважаючи на всі конфлікти та труднощі, дотримується своєї позиції, що російсько-українська війна не може продовжуватися.

Ми також погодилися, що риторика про те, що війна має тривати якомога довше, не є стратегією, з одного боку, а також є небезпечною позицією, тому що чим довше ця війна триває по сусідству з нами, тим більший ризик ескалації - сказав Сійярто.

Він також вважає, що у країнах Європейського Союзу існує певна домовленість, спрямована проти політики Трампа стосовно війни в Україні.

"Міністр закордонних справ (США - ред.) також повідомив мені, що Сполучені Штати тимчасово призупинили військову допомогу Україні. І я повідомив йому, що в Європі, особливо в її західній половині, діє змова проти Дональда Трампа та його мирного плану", - зазначив глава угорського МЗС.

Він додав, що Будапешт не погодиться на жодне рішення, яке "потягне за собою ризик продовження війни", і нагадав, що Угорщина була єдиною країною-членом ЄС, яка підтримала американську "мирну резолюцію" в Генасамблеї ООН.

Нагадаємо

Петер Сійярто заявив про підтримку Угорщиною американської резолюції щодо війни в Україні, яка не містить засудження рф. Угорський міністр пояснив це "промирною" позицією Дональда Трампа.

Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто