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Сибига заручается поддержкой Хорватии для Украины на пути в ЕС и НАТО

Сибига заручается поддержкой Хорватии для Украины на пути в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 22:46  •  935 просмотра

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Министры иностранных дел Украины и Хорватии провели переговоры во время саммита в Дубровнике. Обсуждались военная поддержка, евроинтеграция Украины и сотрудничество на международных платформах.

Сибига провел переговоры со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который проходил в Дубровнике. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал Радмана о текущей ситуации на фронте, поблагодарил за военно-политическую поддержку Хорватии и очертил ключевые оборонные потребности Украины. Министры обсудили важные вопросы двусторонних отношений, в частности, усиление хорватской поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и участие Хорватии в реализации Формулы мира.

Во время переговоров Сибига выразил благодарность за медицинскую реабилитацию украинских защитников в Хорватии, отметив, что в этом году уже более 800 детей военнослужащих получили оздоровление.

Грлич Радман заверил в готовности Хорватии продолжать поддерживать Украину на ее пути в ЕС и НАТО. Стороны договорились о предоставлении экспертной поддержки Украине, опираясь на опыт Хорватии во время ее вступления в Европейский Союз.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества на международных платформах, таких как ООН, и важность совместных усилий в недопущении представителей России в руководящие органы международных организаций. Сибига подчеркнул, что Украина ценит поддержку Хорватии в этих вопросах.

В конце встречи министры обсудили вопросы дальнейшей структуризации сотрудничества на региональном уровне, подчеркивая важность координации усилий в решении общих вызовов.

Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве9 октября 2024, 12:19 • 10101 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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