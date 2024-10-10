Сибіга заручається підтримкою Хорватії для України на шляху до ЄС і НАТО
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Хорватії провели переговори під час саміту в Дубровнику. Обговорено військову підтримку, євроінтеграцію України та співпрацю на міжнародних платформах.
Сибіга провів переговори зі своїм хорватським колегою Горданом Грличем Радманом під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа", що проходив у Дубровнику. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував Радмана про поточну ситуацію на фронті, подякував за військово-політичну підтримку Хорватії та окреслив ключові оборонні потреби України. Міністри обговорили важливі питання двосторонніх відносин, зокрема, посилення хорватської підтримки України у протистоянні російській агресії та участь Хорватії у реалізації Формули миру.
Під час переговорів Сибіга висловив подяку за медичну реабілітацію українських захисників у Хорватії, зазначивши, що цього року вже понад 800 дітей військовослужбовців отримали оздоровлення.
Грлич Радман запевнив у готовності Хорватії продовжувати підтримувати Україну на її шляху до ЄС і НАТО. Сторони домовились про надання експертної підтримки Україні, спираючись на досвід Хорватії під час її вступу до Європейського Союзу.
Міністри також обговорили питання співпраці на міжнародних платформах, таких як ООН, та важливість спільних зусиль у недопущенні представників Росії до керівних органів міжнародних організацій. Сибіга підкреслив, що Україна цінує підтримку Хорватії у цих питаннях.
Наприкінці зустрічі міністри обговорили питання подальшої структуризації співпраці на регіональному рівні, наголошуючи на важливості координації зусиль у вирішенні спільних викликів.
Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову співпрацю09.10.24, 15:19 • 12004 перегляди