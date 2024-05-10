Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Сибига встретился с главой МИД Польши: обсудили усиление ПВО Украины и Саммит мира
В США объявили о выделении 400 млн долларов Украине военной помощи
Киевская ОВА будет разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления объектов: Кравченко будет проверять все работы лично
Военные вс рф записали на видео свой грабеж в разбитых украинских домах под Авдеевкой
Канадская компания Roshel планирует локализовать производство в Украине
В МИД Грузии назвали оскорблением отставку посла во Франции из-за закона об иноагентах
Войска рф атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть разрушения
16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу
Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС
В российском питере автобус упал в реку, есть жертвы
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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Сибига встретился с главой МИД Польши: обсудили усиление ПВО Украины и Саммит мира
Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, чтобы обсудить усиление системы противовоздушной обороны Украины, ускорение поставок ракет и боеприпасов для ВСУ и подготовку к Глобальному саммиту мира.
В США объявили о выделении 400 млн долларов Украине военной помощи
Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Согласно информации СМИ он включает ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другую амуницию.
Киевская ОВА будет разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления объектов: Кравченко будет проверять все работы лично
Киевская областная военная администрация будет разрывать контракты с подрядчиками, которые срывают реконструкцию объектов. Председатель ОВА Руслан Кравченко пообещал все работы проверять лично.
Военные вс рф записали на видео свой грабеж в разбитых украинских домах под Авдеевкой
Оккупанты бесчинствовали в украинских домах под Авдеевкой, записывая на видео, как они крадут предметы домашнего обихода, такие как мангалы и кухонную утварь.
Канадская компания Roshel планирует локализовать производство в Украине
Канадская компания Roshel, производитель бронетехники, поставляемой в Украину, планирует запустить производство бронеавтомобилей в Украине, трудоустроив более 200 украинских беженцев в Канаде, которые стремятся вернуться и внести свой вклад в местную экономику.
В МИД Грузии назвали оскорблением отставку посла во Франции из-за закона об иноагентах
Министр иностранных дел Грузии раскритиковал отставку посла страны во Франции из-за противоречивого закона об "иностранных агентах", назвав ее оскорблением для Грузии и ее дипломатов.
Войска рф атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть разрушения
10 мая российские военные пятнадцать раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив частный дом, муниципальное учреждение, хозяйственное здание, газопровод и линию электропередач, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу
Ирина Кобелева, 16-летняя девушка из Мариуполя, завоевала 5 медалей, в том числе 4 золотые и 1 серебряную, на чемпионате Европы по ушу в Стокгольме.
Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отказался встретиться с делегацией ЕС, которая прибыла на фоне протестов против противоречивого закона об "иностранных агентах", заявив, что их визит может поощрить радикальные действия оппозиции.
В российском питере автобус упал в реку, есть жертвы
Автобус упал в реку Мойку в российском питере после аварии на мосту, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, 4 находятся в состоянии клинической смерти, 2 получили серьезные ранения, а водителя задержали и предъявили ему уголовные обвинения за нарушение правил дорожного движения.