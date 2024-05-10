Сибига встретился с главой МИД Польши: обсудили усиление ПВО Украины и Саммит мира

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД.

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Андрей Сибига и Радослав Сикорский подробно обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и дальнейшие шаги с целью усиления систем противовоздушной обороны, а также ускорения поставок ракет и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины - резюмировали в МИДе.

Было положительно подчеркнуто присоединение Польши к Вильнюсской декларации Группы семи и начало работы над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Дуда предложил организовать во время председательства Польши в ЕС саммиты с США и Украиной

Отдельное внимание стороны уделили подготовке к проведению в июне в Швейцарии Глобального саммита мира по реализации мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского, а также ожидаемым результатам юбилейного Саммита НАТО в Вашингтоне.

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Кроме того, Сибига поблагодарил польских партнеров за активное лоббирование на международной арене необходимости всестороннего укрепления военной поддержки Украины для эффективного противодействия российской агрессии.

Историческая близость наших народов и высокий уровень взаимопонимания и взаимной симпатии создает надежную основу для дальнейшего развития украинско-польского стратегического партнерства - отметил Андрей Сибига.

Напомним

Во время рабочего визита в Республику Польша первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с президентом Анджеем Дудой. Стороны обсудили усиление сил и средств противовоздушной обороны и поставки вооружения для нужд ВСУ.