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Сибіга зустрівся з главою МЗС Польщі: обговорили посилення ППО України та Саміт миру

Сибіга зустрівся з главою МЗС Польщі: обговорили посилення ППО України та Саміт миру

Київ • УНН

 • 23933 перегляди

Перший заступник Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, щоб обговорити посилення системи протиповітряної оборони України, прискорення поставок ракет та боєприпасів для ЗСУ та підготовку до Глобального саміту миру.

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом Сікорським. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.

Деталі 

Андрій Сибіга і Радослав Сікорський детально обговорили безпекову ситуацію в Україні і подальші кроки з метою посилення систем протиповітряної оборони, а також пришвидшення постачання ракет і боєприпасів для потреб Збройних сил України 

- резюмували в МЗС. 

Було позитивно підкреслено приєднання Польщі до Вільнюської декларації Групи семи і започаткування роботи над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки. 

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Окрему увагу сторони приділили підготовці до проведення у червні в Швейцарії Глобального саміту миру з реалізації мирного плану Президента України Володимира Зеленського, а також очікуваним результатам ювілейного Саміту НАТО у Вашингтоні.

Доповнення

Окрім того, Сибіга подякував польським партнерам  за активне лобіювання на міжнародній арені необхідності всебічного зміцнення військової підтримки України для ефективної протидії російській агресії.

Історична близькість наших народів та високий рівень взаєморозуміння і взаємної симпатії створює надійну основу для подальшого розвитку українсько-польського стратегічного партнерства

 - зазначив Андрій Сибіга. 

Нагадаємо

Під час робочого візиту до Республіки Польща перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Сторони обговорили посилення сил і засобів протиповітряної оборони та постачання озброєння для потреб ЗСУ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський
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zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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