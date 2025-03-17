Сибига пояснил, о чем Украина говорила с США в Джидде в течение 8 часов

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16681 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31146 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66043 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215452 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123648 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392565 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311418 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213922 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244305 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255166 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23630 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46371 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133025 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15623 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14965 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133062 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215452 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392565 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254804 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311418 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3540 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14991 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46394 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72268 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57338 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Сибига пояснил, о чем Украина говорила с США в Джидде в течение 8 часов

Киев • УНН

 • 21464 просмотра

Украинская делегация обсуждала с США в Джидде возможности справедливого завершения войны. Сибига отметил необходимость согласия рф на прекращение огня.

Сибига пояснил, о чем Украина говорила с США в Джидде в течение 8 часов

Украинская делегация говорила с американской стороной в Джидде в течение восьми часов о том, что у них есть шанс завершить эту войну справедливым способом.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига и подчеркнул, что рф должна ответить безусловным "да" на прекращение огня, передает УНН.

В понедельник, 17 марта, глава МИД Андрей Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, где проинформировал европейских партнеров о результатах украинско-американской встречи в Джидде

- говорится в сообщении. 

Глава МИД сообщил, что переговоры между Украиной и США были конструктивными, откровенными и подробными. Министр подчеркнул, что стороны восстановили взаимное доверие и вывели двусторонний диалог в конструктивное дипломатическое русло. Сибига подчеркнул, что встреча в Джидде продемонстрировала стремление Украины к миру и необходимость принуждения россии к прекращению агрессии.

У нас есть шанс завершить эту войну справедливым способом. Именно об этом мы говорили в течение восьми часов с нашими американскими коллегами в Саудовской Аравии

- отметил Сибига.

Сибига отметил важность координации дальнейших действий европейских партнеров после встречи в Джидде.

Теперь мяч полностью на поле россии. Россияне должны ответить четким и безусловным "да". Украина приняла предложение США без дополнительных условий, и россия должна принять его без дополнительных условий. Украина уже сформировала переговорную группу для дальнейшего процесса, демонстрируя свои серьезные намерения

- подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что Украина уже начала формирование технической группы, которая будет работать над обеспечением мониторинга соблюдения режима прекращения огня.

 Также Сибига отметил, что Украина рассчитывает на активную роль стран ЕС в усилении дипломатического давления на москву.

Дополнение

Президент Украины образовал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

 Зеленский подчеркивал, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа.

Сам путин заявлял о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера о прекращении войны рф против Украины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Европейский Союз
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77