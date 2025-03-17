Сибига пояснил, о чем Украина говорила с США в Джидде в течение 8 часов

Украинская делегация говорила с американской стороной в Джидде в течение восьми часов о том, что у них есть шанс завершить эту войну справедливым способом.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига и подчеркнул, что рф должна ответить безусловным "да" на прекращение огня, передает УНН.

В понедельник, 17 марта, глава МИД Андрей Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, где проинформировал европейских партнеров о результатах украинско-американской встречи в Джидде - говорится в сообщении.

Глава МИД сообщил, что переговоры между Украиной и США были конструктивными, откровенными и подробными. Министр подчеркнул, что стороны восстановили взаимное доверие и вывели двусторонний диалог в конструктивное дипломатическое русло. Сибига подчеркнул, что встреча в Джидде продемонстрировала стремление Украины к миру и необходимость принуждения россии к прекращению агрессии.

У нас есть шанс завершить эту войну справедливым способом. Именно об этом мы говорили в течение восьми часов с нашими американскими коллегами в Саудовской Аравии - отметил Сибига.

Сибига отметил важность координации дальнейших действий европейских партнеров после встречи в Джидде.

Теперь мяч полностью на поле россии. Россияне должны ответить четким и безусловным "да". Украина приняла предложение США без дополнительных условий, и россия должна принять его без дополнительных условий. Украина уже сформировала переговорную группу для дальнейшего процесса, демонстрируя свои серьезные намерения - подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что Украина уже начала формирование технической группы, которая будет работать над обеспечением мониторинга соблюдения режима прекращения огня.

Также Сибига отметил, что Украина рассчитывает на активную роль стран ЕС в усилении дипломатического давления на москву.

Дополнение

Президент Украины образовал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Зеленский подчеркивал, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа.

Сам путин заявлял о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера о прекращении войны рф против Украины.