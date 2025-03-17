Сибіга повідомив, про що Україна говорила з США у Джидді протягом 8 годин

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30186 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46672 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51274 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56871 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68951 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57145 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56239 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120459 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82135 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226881 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21650 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12560 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18500 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17280 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18839 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88960 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120459 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226881 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403798 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11248 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17293 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18514 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21664 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75346 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Сибіга повідомив, про що Україна говорила з США у Джидді протягом 8 годин

Київ • УНН

 • 21486 перегляди

Українська делегація обговорювала з США у Джидді можливості справедливого завершення війни. Сибіга наголосив на необхідності згоди рф на припинення вогню.

Сибіга повідомив, про що Україна говорила з США у Джидді протягом 8 годин

Українська делегація говорила з американською стороною у Джидді протягом восьми годин про те, що вони мають шанс завершити цю війну в справедливий спосіб.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга та наголосив, що рф повинна відповісти безумовним "так" на припинення вогню, передає УНН.

У понеділок, 17 березня, глава МЗС Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де поінформував європейських партнерів про результати українсько-американської зустрічі в Джидді

- йдеться в повідомленні. 

Глава МЗС повідомив, що переговори між Україною та США були конструктивними, відвертими та детальними. Міністр наголосив, що сторони відновили взаємну довіру і вивели двосторонній діалог у конструктивне дипломатичне русло. Сибіга підкреслив, що зустріч у Джидді продемонструвала прагнення України до миру та необхідність примусу росії до припинення агресії.

Ми маємо шанс завершити цю війну в справедливий спосіб. Саме про це ми говорили протягом восьми годин із нашими американськими колегами в Саудівській Аравії

- зазначив Сибіга.

Сибіга наголосив на важливості координації подальших дій європейських партнерів після зустрічі в Джидді.

Тепер м’яч повністю на полі росії. Росіяни повинні відповісти чітким і безумовним "так". Україна прийняла пропозицію США без додаткових умов, і росія повинна прийняти її без додаткових умов. Україна вже сформувала переговорну групу для подальшого процесу, демонструючи свої серйозні наміри

- підкреслив міністр.

Глава МЗС додав, що Україна вже розпочала формування технічної групи, яка працюватиме над забезпеченням моніторингу дотримання режиму припинення вогню.

 Також Сибіга зазначив, що Україна розраховує на активну роль країн ЄС у посиленні дипломатичного тиску на москву.

Доповнення

Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

 Зеленський наголошував, що якщо росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то це означатиме, що вони не погоджуються не з Україною, а з позицією президента США Дональда Трампа.

Сам путін заявляв про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19