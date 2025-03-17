Сибіга повідомив, про що Україна говорила з США у Джидді протягом 8 годин

Українська делегація говорила з американською стороною у Джидді протягом восьми годин про те, що вони мають шанс завершити цю війну в справедливий спосіб.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга та наголосив, що рф повинна відповісти безумовним "так" на припинення вогню, передає УНН.

У понеділок, 17 березня, глава МЗС Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де поінформував європейських партнерів про результати українсько-американської зустрічі в Джидді - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС повідомив, що переговори між Україною та США були конструктивними, відвертими та детальними. Міністр наголосив, що сторони відновили взаємну довіру і вивели двосторонній діалог у конструктивне дипломатичне русло. Сибіга підкреслив, що зустріч у Джидді продемонструвала прагнення України до миру та необхідність примусу росії до припинення агресії.

Ми маємо шанс завершити цю війну в справедливий спосіб. Саме про це ми говорили протягом восьми годин із нашими американськими колегами в Саудівській Аравії - зазначив Сибіга.

Сибіга наголосив на важливості координації подальших дій європейських партнерів після зустрічі в Джидді.

Тепер м’яч повністю на полі росії. Росіяни повинні відповісти чітким і безумовним "так". Україна прийняла пропозицію США без додаткових умов, і росія повинна прийняти її без додаткових умов. Україна вже сформувала переговорну групу для подальшого процесу, демонструючи свої серйозні наміри - підкреслив міністр.

Глава МЗС додав, що Україна вже розпочала формування технічної групи, яка працюватиме над забезпеченням моніторингу дотримання режиму припинення вогню.

Також Сибіга зазначив, що Україна розраховує на активну роль країн ЄС у посиленні дипломатичного тиску на москву.

Доповнення

Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зеленський наголошував, що якщо росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то це означатиме, що вони не погоджуються не з Україною, а з позицією президента США Дональда Трампа.

Сам путін заявляв про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України.