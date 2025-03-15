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Зеленський: відмова росії від перемир'я - це відмова Трампу, а не Україні

Київ • УНН

 • 18039 перегляди

Президент Зеленський заявив, що відмова росії від 30-денного припинення вогню означатиме незгоду з пропозицією Трампа. Україна готова до перемир'я без додаткових умов.

Зеленський: відмова росії від перемир'я - це відмова Трампу, а не Україні

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то це означатиме, що вони не погоджуються не з Україною, а з позицією президента США Дональда Трампа. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

Вони (росіяни - ред.) хочуть більш сильну позицію перед тишею. Я впевнений. Зараз вони виглядають як мінімум не серйозно. Після пропозиції, і після того, на що вони не розраховували на те, що буде знайдене союзницьке рішення в Джидді, і вони розуміють, що їм потрібно відповідати. Тепер вони будуть розповідати то про контроль, то ще про щось. Якщо б ми говорили про тільки про тишу на морі, а вони б казали, а чому тільки на морі? Якщо тиша то всюди. Якщо би ми говорили про тишу в небі, то вони б говорили, що вони розраховують на безпеку своєї енергосистеми 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час переговорів із США зменшувалися всі можливості для красномовства путіна і його оточення, яке не хоче закінчення війни.

Ми готові на безумовне припинення вогню на 30 діб, який запропонувала американська сторона. І тому, якщо росіяни не погоджуються, то вони не погоджуються не з нашою пропозицією, а не погоджуються конкретно з пропозицією президента Трампа. Тому що всі наші напрацювання сформулювали американці, і це їх чітка позиція. А вони, команда яка була на перемовинах в Саудівській Аравії, є представниками президента Трампа. І тому це путін не погоджується сьогодні на те, що Трамп запропонував Україні та росії 

- додав Зеленський.

За його словами, в контексті припинення вогню для США та інших країн найголовніше не погоджуватися на додаткові вимоги від росії.

Найголовніше - ні Америці, нікому не йти на російське "але". Припинення вогню не повинне йти разом з "але". Тому що це - припинення вогню на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або навпаки

 - наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція щодо припинення вогню на 30 днів лежить на столі з вівторка, проте росія робить все, щоб цього не допустити.

Павло Башинський

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