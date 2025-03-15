Зеленский: отказ россии от перемирия - это отказ Трампу, а не Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

Они (россияне - ред.) хотят более сильную позицию перед тишиной. Я уверен. Сейчас они выглядят как минимум не серьезно. После предложения, и после того, на что они не рассчитывали на то, что будет найдено союзническое решение в Джидде, и они понимают, что им нужно отвечать. Теперь они будут рассказывать то о контроле, то еще о чем-то. Если бы мы говорили о только о тишине на море, а они бы говорили, а почему только на море? Если тишина то всюду. Если бы мы говорили о тишине в небе, то они бы говорили, что они рассчитывают на безопасность своей энергосистемы - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время переговоров с США уменьшались все возможности для красноречия путина и его окружения, которое не хочет окончания войны.

Мы готовы на безусловное прекращение огня на 30 суток, который предложила американская сторона. И поэтому, если россияне не соглашаются, то они не соглашаются не с нашим предложением, а не соглашаются конкретно с предложением президента Трампа. Потому что все наши наработки сформулировали американцы, и это их четкая позиция. А они, команда которая была на переговорах в Саудовской Аравии, являются представителями президента Трампа. И поэтому это путин не соглашается сегодня на то, что Трамп предложил Украине и россии - добавил Зеленский.

По его словам, в контексте прекращения огня для США и других стран самое главное не соглашаться на дополнительные требования от россии.

Самое главное - ни Америке, никому не идти на русское "но". Прекращение огня не должно идти вместе с "но". Потому что это - прекращение огня на 30 дней. Это не вечность, это тишина и это 30 суток, где всем сторонам дается возможность продемонстрировать скорость и желание закончить войну. Или наоборот - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня на 30 дней лежит на столе со вторника, однако россия делает все, чтобы этого не допустить.