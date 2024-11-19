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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

Киев  •  УНН

 • 2276 просмотра

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Глава МИД Украины выступил на заседании Совбеза ООН по территориальной целостности Украины. Он представил доказательства использования КНДР ракет и призвал усилить поддержку Украины для принуждения рф вывести войска.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никакие компромиссы по территориальной целостности Украины невозможны и подчеркнул, что самый быстрый способ завершить войну - это оказать поддержку Украине, чтобы она заставила Россию вывести свои войска. Об этом Сибига заявил во время заседания Совета безопасности ООН, передает УНН.

Детали

Необходимо признать, что не возможны никакие компромиссы по территориальной целостности и суверенитету или Украины, или любой другой страны. Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска. Также необходимо снять искусственные ограничения использования оружия. Это только ускорит справедливый мир. Усиление санкций лишит россию средств для ведения войны. Также россия планирует направить несколько миллиардов в свою военную машину. Мы должны перекрыть поток нефтедолларов. План Зеленского является единственным реалистичным подходом для мира

- сказал Сибига.

По его словам, что россия за 10 дней в Украине теряет столько же солдат, сколько СССР потерял в Афганистане за все годы войны.

россия не ценит человеческую жизнь. В итоге цена будет слишком высокой и может привести к более глобальной войне. Мы были свидетелями этого в 2014 году. Тогда существовал аргумент среди миротворцев о том, что Россия хочет только Крым, а дальше не пойдет. Однако это не сработало. Такой слабый ответ не сдержал россию, а лишь поощрил Россию на дальнейшие нарушения. россия начала войну на Донбассе. Украина подписала Минские договоренности, провела более 200 раундов переговоров с россией. Фактически 20 договоренностей о прекращении огня было подписано, но через 8 лет россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В период с 23 февраля 2023 года по октябрь 2024 года украинские Силы обороны зафиксировали 4600 случаев применения Россией боеприпасов с содержанием химических веществ. Сегодняшний доклад ОЗХО является напоминание того, что россия нарушали красные линии неоднократно. Для россии это война еще за природные ресурсы. Она будут пытаться разворовать богатые залежи урана, титана и других ресурсов Украины. Мы должны остановить, помешать агрессору захватить эти важные ресурсы, чтобы они не попали в руки россии, КНДР и Ирана

- добавил Сибига.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на специальном заседании Совета Безопасности ООН продемонстрировал обломок северокорейской ракеты KN-23, которой россия ударила по территории Украины.

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Сибига, комментируя удары по Одессе и Сумах, заявил, что это атаки это ответ россии всем, кто недавно звонил и приезжал к российскому диктатору Путину просить мира, подчеркнув, что он хочет войны, а не мира.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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