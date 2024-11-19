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Глава МИД Украины показал на заседании Совбеза ООН обломок северокорейской ракеты, которой россия ударила по Киевской области

Глава МИД Украины показал на заседании Совбеза ООН обломок северокорейской ракеты, которой россия ударила по Киевской области

Киев  •  УНН

 • 1433 просмотра

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Андрей Сибига продемонстрировал в Совете Безопасности ООН фрагмент ракеты KN-23, которой рф атаковала Украину. Эксперты КНИИСЭ подтвердили использование КНДР-ских ракет в атаке 13 ноября.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на специальном заседании Совета Безопасности ООН продемонстрировал обломок северокорейской ракеты KN-23, которой россия ударила по территории Украины, пишет УНН.

Это реальная, настоящая часть ракеты KN-23, которая ударила по Украине. Такое смертельное оружие все время падает на наших людей. В такой ракете около 500 кг взрывчатки. 13 ноября такая ракета упала в Броварах под Киевом

- заявил Сибига, демонстрируя обломок ракеты.

По его словам, предоставляя россии оружие Северная Корея хочет получить технологии, что будет иметь влияние в Тихоокеанском регионе.

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики15 нояб. 2024, 12:20 • 163466 просмотров

По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляются с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.

Добавим

Ранее специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.

Устаревшие технологии и особенности запуска: в КНИИСЭ рассказали об отличиях российской и северокорейской баллистики21 окт. 2024, 07:21 • 16431 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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