Глава МИД Украины показал на заседании Совбеза ООН обломок северокорейской ракеты, которой россия ударила по Киевской области
Киев • УНН
Андрей Сибига продемонстрировал в Совете Безопасности ООН фрагмент ракеты KN-23, которой рф атаковала Украину. Эксперты КНИИСЭ подтвердили использование КНДР-ских ракет в атаке 13 ноября.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на специальном заседании Совета Безопасности ООН продемонстрировал обломок северокорейской ракеты KN-23, которой россия ударила по территории Украины, пишет УНН.
Это реальная, настоящая часть ракеты KN-23, которая ударила по Украине. Такое смертельное оружие все время падает на наших людей. В такой ракете около 500 кг взрывчатки. 13 ноября такая ракета упала в Броварах под Киевом
По его словам, предоставляя россии оружие Северная Корея хочет получить технологии, что будет иметь влияние в Тихоокеанском регионе.
Напомним
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.
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По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляются с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.
Добавим
Ранее специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.
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