В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
Киев • УНН
Во время атаки 13 ноября россия использовала северокорейские баллистические ракеты KN-23/24. Эксперты КНИИСЭ обнаружили специфические особенности этого оружия, включая нетипичную сварку и уникальный состав металла.
россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24. Подробнее об этом оружии УНН рассказали эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), которые занимаются исследованием их частей с начала применения.
"Сейчас мы проводим несколько экспертиз частей и обломков северокорейских ракет KN-23 и их аналогов. Исследования продолжаются, но нет сомнений, что это именно северокорейское оружие. Их особенностью является большая взрывная часть (около 500 кг и вероятно существует несколько модификаций) поэтому при взрыве почти все уничтожается, остаются только части и обломки.
Сейчас идентифицированы части реактивного двигателя со специфической маркировкой, элементы крепления, приводы рулевых механизмов, подшипники и некоторая фрагментарная микроэлектроника. Нетипичными для российских ракет является также сварка конструкции и состав металла, который имеет уникальные визуальные и элементные характеристики, что подтверждено химическими исследованиями", - сообщили в КНИИСЭ.
По мнению экспертов, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляют с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.
Напомним
Утром 13 ноября россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву, который длился более 2 часов. Это был первый удар по столице за 73 дня. Противник применил крылатые и баллистические ракеты вместе с БПЛА типа Shahed, все цели были уничтожены силами ПВО.
Добавим
Ранее специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.