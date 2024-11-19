Сибига о последних ударах рф: "это ответ россии всем, кто недавно звонил и приезжал к путину просить мира"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя удары по Одессе и Сумах, заявил, что это атаки это ответ россии всем, кто недавно звонил и приезжал к российскому диктатору путину просить мира, подчеркнув, что он хочет войны, а не мира. Об этом Сибига заявил во время заседания Совета безопасности ООН, передает УНН.

Детали

россия снова нанесла удар по критической инфраструктуре, по обычным жилым домам, энергетической системе, подстанциям наших АЭС. Это прямая угроза ядерной безопасности. В некоторых городах, в таких как Одесса и Сумы, многие люди остались без света. В Одессе погибло 20 человек, в Сумах погибло 12 человек, в том числе двое детей. Эти удары - это ответ россии всем, кто недавно звонил и приезжал к путину просить мира. путин хочет войны, а не мира. Мы должны увеличить для него цену этой войны. 1000 дней это очень большое число. С одной стороны это доказывает украинскую храбрость перед лицом жестокой российской агрессии, а также поддержку наших партнеров, за которую мы благодарны. С другой стороны это цифра доказывает неспособность международного сообщества, включая этот Совет, остановить агрессивные войны - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что международные механизмы для остановки войны не работают.

Нам нужно создавать новые инструменты, нам необходимо быть принципиальными и едиными, чтобы вернуть уважение к Уставу ООН. 1000 дней сопротивления это огромная цена для страны, которая хочет быть свободной, и жить нормальной жизнью. Сегодня я буду говорить о цене войны, которую украинцы платят, о цене, которую платят люди по всему миру, о цене, которую должен заплатить агрессор. Цель достижения справедливого мира является неотъемлемой. Какой бы ни была цена его достижения сейчас, цена дальнейших неудач будет гораздо выше - добавил Сибига.

По его словам, россия, начав свое вторжение, нанесла ущерб не только Украине, но и остальной стране.

Это вторжение только усилило мировые кризисы. россия превращает пищу и энергию в оружие. Это касается миллионов людей. Морская блокада россией украинских портов привела к нехватке продовольствия. россия также использует в качестве оружия энергоресурсы. Это касается миллионов людей. Это один из факторов, которые затрагивает рост мировой экономики, и увеличило инфляцию. Кроме того, нарушение международного права вызвало кризис безопасности. С начала своей агрессии в 2014 году россия нарушила около 400 международных договоров. Расходы на оборону по всему миру растут, отнимают ресурсы в образовании, медицине, а также в других важных мировых проблемах. Никто в мире не платит более высокую цену за агрессию рф, чем народ Украины. Именно ООН, народ Украины должен определять условия мира - добавил министр.

Отдельно глава МИД рассказал, что в этом году россия усилила казни украинских военнопленных.

Сейчас мы расследуем 49 уголовных дел по факту убийства 124 военных. По данным ООН, 95% наших военнопленных подвергались пыткам в российском плену. россия украла у украинских детей нормальное детство. По меньшей мере 620 детей были убиты россией с 2022 года. Это число продолжает расти. Если мы позволим россии продолжать агрессии, то это создаст неприемлемый риск для мировой безопасности, экологии, миграции - подчеркнул Сибига.

Напомним

В Одессе в результате террористической атаки уже 55 человек получили ранения, из которых 3 находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Одессе после вражеской атаки возросло количество пострадавших до 55 человек