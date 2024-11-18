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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе после вражеской атаки возросло количество пострадавших до 55 человек

В Одессе после вражеской атаки возросло количество пострадавших до 55 человек

Киев  •  УНН

 • 5962 просмотра

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В результате обстрела в Одессе 55 человек получили ранения, трое в критическом состоянии. В городе восстанавливают инфраструктуру и организовывают помощь пострадавшим через 674 пункта несокрушимости.

В Одессе в результате террористической атаки уже 55 человек получили ранения, из которых 3 находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По информации, коммунальные службы работают на месте трагедии, занимаясь расчисткой обломков и разрушений.

Кроме того, в городе организованы пункты обогрева и горячее питание для пострадавших. Дополнительно развернут медицинский пункт, где оказывается психологическая поддержка через Центр ментального здоровья.

Юристы также работают на месте, помогая пострадавшим с оформлением документов для компенсации нанесенного ущерба. Параллельно продолжаются мероприятия по восстановлению нормальной жизни в городе и области.

Что касается восстановления энергоснабжения, ситуация остается сложной из-за значительных повреждений инфраструктуры. В Одессе в целом восстановлена подача воды и тепла. Больницы и критические объекты инфраструктуры обеспечены генераторами, чтобы гарантировать непрерывную работу в условиях отсутствия энергоснабжения.

В регионе открыто 674 пункта несокрушимости, которые оказывают помощь жителям и обеспечивают необходимыми ресурсами в условиях кризиса.

В Одессе и области объявили траур по жертвам ракетного удара рф18 нояб. 2024, 14:48 • 14991 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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