В Одессе после вражеской атаки возросло количество пострадавших до 55 человек
Киев • УНН
В результате обстрела в Одессе 55 человек получили ранения, трое в критическом состоянии. В городе восстанавливают инфраструктуру и организовывают помощь пострадавшим через 674 пункта несокрушимости.
В Одессе в результате террористической атаки уже 55 человек получили ранения, из которых 3 находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
По информации, коммунальные службы работают на месте трагедии, занимаясь расчисткой обломков и разрушений.
Кроме того, в городе организованы пункты обогрева и горячее питание для пострадавших. Дополнительно развернут медицинский пункт, где оказывается психологическая поддержка через Центр ментального здоровья.
Юристы также работают на месте, помогая пострадавшим с оформлением документов для компенсации нанесенного ущерба. Параллельно продолжаются мероприятия по восстановлению нормальной жизни в городе и области.
Что касается восстановления энергоснабжения, ситуация остается сложной из-за значительных повреждений инфраструктуры. В Одессе в целом восстановлена подача воды и тепла. Больницы и критические объекты инфраструктуры обеспечены генераторами, чтобы гарантировать непрерывную работу в условиях отсутствия энергоснабжения.
В регионе открыто 674 пункта несокрушимости, которые оказывают помощь жителям и обеспечивают необходимыми ресурсами в условиях кризиса.
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