В Одессе и области объявили траур по жертвам ракетного удара рф
Киев • УНН
В Одессе и области 19 ноября объявлен День траура по 10 погибшим в результате ракетного удара рф. Среди жертв 7 правоохранителей, ранены 47 человек.
В Одессе и области во вторник, 19 ноября, объявлен День траура по жертвам ракетной атаки рф на областной центр, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Еще один черный день в истории Одессы. Нелюди стреляют по нашей Маме, убивают наших людей, пытаются потушить свет и оставить тепло. Сейчас количество раненых уже 47 человек. На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара, в больницах продолжается борьба за жизнь и здоровье пострадавших", - отметил Кипер.
"В связи с гибелью 10 человек, завтра, 19 ноября, в Одессе и области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких..." - подчеркнул глава ОВА.
Ракетный удар рф по Одессе унес жизни уже 10 человек, среди них 7 правоохранителей - полиция18 нояб. 2024, 12:48 • 12889 просмотров