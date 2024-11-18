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В Одессе и области объявили траур по жертвам ракетного удара рф

В Одессе и области объявили траур по жертвам ракетного удара рф

Киев  •  УНН

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В Одессе и области 19 ноября объявлен День траура по 10 погибшим в результате ракетного удара рф. Среди жертв 7 правоохранителей, ранены 47 человек.

В Одессе и области во вторник, 19 ноября, объявлен День траура по жертвам ракетной атаки рф на областной центр, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Еще один черный день в истории Одессы. Нелюди стреляют по нашей Маме, убивают наших людей, пытаются потушить свет и оставить тепло. Сейчас количество раненых уже 47 человек. На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара, в больницах продолжается борьба за жизнь и здоровье пострадавших", - отметил Кипер.

"В связи с гибелью 10 человек, завтра, 19 ноября, в Одессе и области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких..." - подчеркнул глава ОВА.

Ракетный удар рф по Одессе унес жизни уже 10 человек, среди них 7 правоохранителей - полиция18 нояб. 2024, 12:48 • 12889 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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