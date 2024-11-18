Ракетный удар рф по Одессе унес жизни уже 10 человек, среди них 7 правоохранителей - полиция
Киев • УНН
В результате удара баллистической ракетой по жилому району Одессы погибло 10 человек, среди них 7 полицейских. Ранены 39 человек, включая 4 детей и 14 правоохранителей.
Количество жертв удара российских войск баллистической ракетой по жилому району Одессы возросло до 10 человек, среди них 7 полицейских, ранены 39 человек, включая 4 детей и 14 правоохранителей, сообщили в Национальной полиции в понедельник, пишет УНН.
В настоящее время известно о 10 погибших - 7 полицейских, медик и 2 местных жителей. Кроме того, еще 39 человек получили ранения, среди которых 4 детей и 14 правоохранителей
Как указали в полиции, россияне посреди дня ударили по жилому району Одессы, предварительно, баллистической ракетой «Искандер». Ударом повреждены общежитие, многоэтажка, админздание и автомобили.
Как сообщается, продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и полицейские психологи.
Атака рф на Одессу: в Воздушных силах рассказали, что сбили "Искандер"18 нояб. 2024, 12:43 • 3196 просмотров