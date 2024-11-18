Ракетный удар рф по Одессе унес жизни уже 10 человек, среди них 7 правоохранителей - полиция

ukenru
Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
12:48 • 22006 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
10:16 • 108275 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 128379 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 133733 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 153967 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 167289 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 265233 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 186078 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 163163 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144794 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

 • 134097 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 148863 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 146255 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 161635 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 101312 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 161635 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 265200 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 188609 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 194341 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 199600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 71409 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 101312 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 146255 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 148863 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 111721 просмотра
Актуальное
Ракетный удар рф по Одессе унес жизни уже 10 человек, среди них 7 правоохранителей - полиция

Ракетный удар рф по Одессе унес жизни уже 10 человек, среди них 7 правоохранителей - полиция

Киев  •  УНН

 • 2419 просмотра

Read in English

В результате удара баллистической ракетой по жилому району Одессы погибло 10 человек, среди них 7 полицейских. Ранены 39 человек, включая 4 детей и 14 правоохранителей.

Количество жертв удара российских войск баллистической ракетой по жилому району Одессы возросло до 10 человек, среди них 7 полицейских, ранены 39 человек, включая 4 детей и 14 правоохранителей, сообщили в Национальной полиции в понедельник, пишет УНН.

В настоящее время известно о 10 погибших - 7 полицейских, медик и 2 местных жителей. Кроме того, еще 39 человек получили ранения, среди которых 4 детей и 14 правоохранителей

- сообщили в Нацполиции в соцсетях информацию на 14:30.

Как указали в полиции, россияне посреди дня ударили по жилому району Одессы, предварительно, баллистической ракетой «Искандер». Ударом повреждены общежитие, многоэтажка, админздание и автомобили.

Как сообщается, продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и полицейские психологи.

Атака рф на Одессу: в Воздушных силах рассказали, что сбили "Искандер"18 нояб. 2024, 12:43 • 3196 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
9k720-iskander9К720 Искандер
odessaОдесса