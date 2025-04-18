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Сибига и Каллас обсудили пути восстановления мира в Украине

Киев • УНН

 • 2752 просмотра

Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с главой европейской дипломатии. Речь шла о следующих шагах для восстановления справедливого мира и усиления ПВО.

Сибига и Каллас обсудили пути восстановления мира в Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Речь шла о следующих шагах для восстановления справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе, передает УНН.

У меня был телефонный разговор с Каей Каллас, чтобы скоординировать позиции в преддверии будущих международных событий. Мы также обсудили последние дипломатические усилия, результаты вчерашних переговоров в Париже и следующие шаги для восстановления справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе 

- сообщил Сибига.

Глава МИД также поблагодарил ЕС за "неизменную поддержку и практическую помощь в укреплении Украины".

Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и давить на рф после удара по Сумам14.04.25, 12:31 • 2863 просмотра

Антонина Туманова

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