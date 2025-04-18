Сибига и Каллас обсудили пути восстановления мира в Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Речь шла о следующих шагах для восстановления справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе, передает УНН.

У меня был телефонный разговор с Каей Каллас, чтобы скоординировать позиции в преддверии будущих международных событий. Мы также обсудили последние дипломатические усилия, результаты вчерашних переговоров в Париже и следующие шаги для восстановления справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе