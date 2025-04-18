Сибіга та Каллас обговорили шляхи відновлення миру в Україні
Київ • УНН
Глава МЗС України провів телефонні переговори з главою європейської дипломатії. Йшлося про наступні кроки для відновлення справедливого миру та посилення ППО.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою європейської дипломатії Каєю Каллас. Йшлося про наступні кроки для відновлення справедливого та всеосяжного миру в Україні та Європі, передає УНН.
Я мав телефонну розмову з Каєю Каллас, щоб скоординувати позиції напередодні майбутніх міжнародних подій. Ми також обговорили останні дипломатичні зусилля, результати вчорашніх переговорів у Парижі та наступні кроки для відновлення справедливого та всеосяжного миру в Україні та Європі
Глава МЗС також подякував ЄС за "незмінну підтримку та практичну допомогу у зміцненні України".
Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах14.04.25, 12:31 • 2863 перегляди