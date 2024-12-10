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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция может запретить соцсети для детей из-за роста преступности

Швеция может запретить соцсети для детей из-за роста преступности

Киев  •  УНН

 • 1352 просмотра

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Власти Швеции рассматривают введение возрастных ограничений для соцсетей по австралийской модели. Причиной стало увеличение втрое количества подозреваемых в убийствах среди подростков до 15 лет.

Из-за роста детской преступности Швеция рассматривает возможность установления возрастных ограничений для социальных сетей по австралийской модели. Об этом сообщает Vienna.at, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что министр юстиции Гуннар Стреммер после встречи со скандинавскими коллегами заявил, что такое решение должно предотвратить использование детей и подростков бандами для выполнения убийств или подрывов, заявил

"Ситуация очень серьезная. Мы ничего не исключаем", - подчеркнул он.

По данным шведской полиции, в последние годы банды активно используют Instagram, Tik Tok и другие платформы для вербовки подростков для совершения нападений в Скандинавии.

Некоторым из завербованных детей было всего 11 лет. В течение января-июля 2024 года в Швеции насчитали 93 подозреваемых в убийствах в возрасте до 15 лет - втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дополнение

Швеция сейчас имеет самый высокий уровень смертельных стрельб в Европе в расчете на душу населения. В Дании полиция зафиксировала 32 случая, когда шведы были вовлечены в насильственные преступления.

По словам министра Стреммера, несколько компаний, в частности Meta (владелец Facebook), Google (подразделение Alphabet) и Snap (оператор Snapchat), заявили о готовности сделать "все возможное", чтобы решить проблему. Однако, если результаты будут неудовлетворительными, правительство готово вмешаться.

Власти Швеции изучают опыт других стран, чтобы найти наиболее подходящие ограничения для местных условий. Пока что техгиганты не дали комментариев по этой ситуации.

Напомним

Сенат Австралии одобрил законопроект о запрете соцсетей для детей до 16 лет. Проверка возраста будет осуществляться через биометрические данные или государственную идентификацию, без предоставления паспортных данных платформам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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