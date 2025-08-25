$41.280.07
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
13:29 • 14612 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
13:29 • 12601 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
11:41 • 14564 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
25 августа, 06:07 • 92985 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
25 августа, 05:46 • 95435 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 47147 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 54999 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 61126 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
24 августа, 09:24 • 48920 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Шведский чиновник оставил секретные документы НАТО в туалете аэропорта – их нашел уборщик

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В 2022 году после визита премьер-министра Швеции в Турцию чиновник забыл папку с частично засекреченными документами по переговорам о вступлении в НАТО в туалете аэропорта Арланда. Ее нашел уборщик, что вызвало беспокойство по поводу безопасности.

Шведский чиновник оставил секретные документы НАТО в туалете аэропорта – их нашел уборщик

После визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Турцию в 2022 году в туалете аэропорта Арланда осталась папка с частично засекреченными документами о переговорах по вступлению Швеции в НАТО. Ее случайно нашли уборщики, пишет УНН со ссылкой на Dagens Huheter.

Детали

В ноябре 2022 года, вскоре после вступления в должность, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон совершил визит в Турцию. Во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось, как Швеция может добиться одобрения Турции для вступления в НАТО. Тогдашние переговоры сопровождались высочайшим уровнем секретности – доступ к ним имел лишь узкий круг должностных лиц. Какие именно вопросы поднимались на встрече, официально не разглашались, хотя Турции понадобилось более года, чтобы ратифицировать заявку Швеции.

"Теперь DN может раскрыть инцидент с безопасностью, который произошел непосредственно в связи с визитом премьер-министра в Турцию. В Арланде, после поездки премьер-министра, чиновник забыл папку с частично засекреченными документами. По данным DN, документы касались переговоров с Турцией. Материал был найден уборщиком в терминале аэропорта, и поэтому он оказался в руках посторонних лиц", – сообщает издание.

"Папку оставили в туалете", - уточняет издание.

Факт подтвердила и правительственная пресс-служба.

"Это правда, что сотрудник правительственных учреждений забыл папку в Арланде после поездки премьер-министра в Турцию, и что ее нашли сотрудники аэропорта. Оценка заключалась в том, что папка не содержит секретной информации. Поэтому оценка ущерба не была подготовлена, и об инциденте не было сообщено Службе безопасности", – говорится в официальном письме.

По данным DN, некоторые документы имели гриф иностранной тайны, что означает возможные риски для международных отношений Швеции. В то же время в правительстве отказались уточнить, как долго папка оставалась без присмотра и каково было ее содержание.

"Мы не вдаемся в подробности относительно действий в связи с инцидентом", – пояснила пресс-служба. Кристерссон и сотрудник, забывший документы, от интервью отказались.

Дополнение

Обычно подобные папки готовятся для министров и государственных секретарей перед заграничными поездками и содержат справочные материалы и аргументы для переговоров. Часть информации может быть конфиденциальной, но использование разведывательных данных в них случается редко.

По данным источников, инцидент произошел, когда после прилета правительственных чиновников не пустили в такси из правительственного самолета, а отправили в обычный терминал. Оттуда они должны были добраться домой общественным транспортом. Именно тогда папку оставили в туалете.

Работник объяснил ошибку стрессом и чрезмерной нагрузкой, в то же время внутри правительственных структур критиковали правила, запрещавшие пользоваться такси.

Вскоре после поездки Кристерссон назначил своим советником по нацбезопасности друга детства Хенрика Ландерхольма. Впрочем, сам он за полгода допустил три инцидента с безопасностью: оставлял телефон в венгерском посольстве, блокнот — на "Шведском радио" и документы — во время курса Gällöfsta в марте 2023 года.

Ландерхольму инкриминируют халатность при работе с секретными материалами, хотя он настаивает, что все произошло из-за "стрессовых условий труда". Случай в Gällöfsta сначала расследовался внутренне, но без уведомления Службы безопасности, и уже впоследствии выявили ошибки в проведенной оценке ущерба.

Предварительное следствие в отношении Ландерхольма официально началось почти через два года после того, как DN обнародовала детали его инцидентов.

Ольга Розгон

