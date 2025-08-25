Шведский чиновник оставил секретные документы НАТО в туалете аэропорта – их нашел уборщик

После визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Турцию в 2022 году в туалете аэропорта Арланда осталась папка с частично засекреченными документами о переговорах по вступлению Швеции в НАТО. Ее случайно нашли уборщики, пишет УНН со ссылкой на Dagens Huheter.

Детали

В ноябре 2022 года, вскоре после вступления в должность, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон совершил визит в Турцию. Во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось, как Швеция может добиться одобрения Турции для вступления в НАТО. Тогдашние переговоры сопровождались высочайшим уровнем секретности – доступ к ним имел лишь узкий круг должностных лиц. Какие именно вопросы поднимались на встрече, официально не разглашались, хотя Турции понадобилось более года, чтобы ратифицировать заявку Швеции.

"Теперь DN может раскрыть инцидент с безопасностью, который произошел непосредственно в связи с визитом премьер-министра в Турцию. В Арланде, после поездки премьер-министра, чиновник забыл папку с частично засекреченными документами. По данным DN, документы касались переговоров с Турцией. Материал был найден уборщиком в терминале аэропорта, и поэтому он оказался в руках посторонних лиц", – сообщает издание.

"Папку оставили в туалете", - уточняет издание.

Факт подтвердила и правительственная пресс-служба.

"Это правда, что сотрудник правительственных учреждений забыл папку в Арланде после поездки премьер-министра в Турцию, и что ее нашли сотрудники аэропорта. Оценка заключалась в том, что папка не содержит секретной информации. Поэтому оценка ущерба не была подготовлена, и об инциденте не было сообщено Службе безопасности", – говорится в официальном письме.

По данным DN, некоторые документы имели гриф иностранной тайны, что означает возможные риски для международных отношений Швеции. В то же время в правительстве отказались уточнить, как долго папка оставалась без присмотра и каково было ее содержание.

"Мы не вдаемся в подробности относительно действий в связи с инцидентом", – пояснила пресс-служба. Кристерссон и сотрудник, забывший документы, от интервью отказались.

Дополнение

Обычно подобные папки готовятся для министров и государственных секретарей перед заграничными поездками и содержат справочные материалы и аргументы для переговоров. Часть информации может быть конфиденциальной, но использование разведывательных данных в них случается редко.

По данным источников, инцидент произошел, когда после прилета правительственных чиновников не пустили в такси из правительственного самолета, а отправили в обычный терминал. Оттуда они должны были добраться домой общественным транспортом. Именно тогда папку оставили в туалете.

Работник объяснил ошибку стрессом и чрезмерной нагрузкой, в то же время внутри правительственных структур критиковали правила, запрещавшие пользоваться такси.

Вскоре после поездки Кристерссон назначил своим советником по нацбезопасности друга детства Хенрика Ландерхольма. Впрочем, сам он за полгода допустил три инцидента с безопасностью: оставлял телефон в венгерском посольстве, блокнот — на "Шведском радио" и документы — во время курса Gällöfsta в марте 2023 года.

Ландерхольму инкриминируют халатность при работе с секретными материалами, хотя он настаивает, что все произошло из-за "стрессовых условий труда". Случай в Gällöfsta сначала расследовался внутренне, но без уведомления Службы безопасности, и уже впоследствии выявили ошибки в проведенной оценке ущерба.

Предварительное следствие в отношении Ландерхольма официально началось почти через два года после того, как DN обнародовала детали его инцидентов.

