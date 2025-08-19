Следующий саммит НАТО состоится в 2026 году в Анкаре - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил проведение саммита НАТО 7 и 8 июля 2026 года в Анкаре. Турция во второй раз примет саммит Альянса.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что саммит НАТО 2026 года состоится 7 и 8 июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе в Анкаре, Турция. Об этом сообщает пресс-служба НАТО, передает УНН.
Детали
«Я хочу поблагодарить Турцию за проведение этой важной встречи. Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в нашу общую безопасность. На нашем следующем саммите лидеры продолжат делать НАТО более сильным, справедливым и смертоносным Альянсом, готовым реагировать на критические вызовы нашей безопасности», - сказал Рютте.
Отмечается, что это уже второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО после Стамбула в 2004 году.
Напомним
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция примет саммит лидеров НАТО в июле 2026 года в столице страны Анкаре, чтобы «подготовить почву для принятия важных решений».