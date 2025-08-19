$41.260.08
19 августа, 12:26 • 46767 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 75513 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 71663 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 70626 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 44548 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 31878 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 96790 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 72937 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86290 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103716 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Антониу Кошта
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Фокс Ньюс
Хранитель
Вторая мировая война
Instagram
Евро

Следующий саммит НАТО состоится в 2026 году в Анкаре - Рютте

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил проведение саммита НАТО 7 и 8 июля 2026 года в Анкаре. Турция во второй раз примет саммит Альянса.

Следующий саммит НАТО состоится в 2026 году в Анкаре - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что саммит НАТО 2026 года состоится 7 и 8 июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе в Анкаре, Турция. Об этом сообщает пресс-служба НАТО, передает УНН.

Детали

«Я хочу поблагодарить Турцию за проведение этой важной встречи. Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в нашу общую безопасность. На нашем следующем саммите лидеры продолжат делать НАТО более сильным, справедливым и смертоносным Альянсом, готовым реагировать на критические вызовы нашей безопасности», - сказал Рютте.

Отмечается, что это уже второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО после Стамбула в 2004 году.

Напомним

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция примет саммит лидеров НАТО в июле 2026 года в столице страны Анкаре, чтобы «подготовить почву для принятия важных решений».

Павел Башинский

Новости Мира
Марк Рютте
НАТО
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция