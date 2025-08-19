Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році в Анкарі - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив проведення саміту НАТО 7 та 8 липня 2026 року в Анкарі. Туреччина вдруге прийматиме саміт Альянсу.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що саміт НАТО 2026 року відбудеться 7 та 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе в Анкарі, Туреччина. Про це повідомляє пресслужба НАТО, передає УНН.
Деталі
"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим та смертоноснішим Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці", - сказав Рютте.
Зазначається, що це вже другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО після Стамбула у 2004 році.
Нагадаємо
Раніше турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина прийматиме саміт лідерів НАТО в липні 2026 року в столиці країни Анкарі, щоб "підготувати ґрунт для прийняття важливих рішень".