Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році в Анкарі - Рютте

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 серпня, 12:26 • 46916 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 75746 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 71891 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 70834 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 44658 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 31942 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 96828 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72953 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86301 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103724 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
64%
749мм
Популярнi новини
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 48095 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 60290 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 55670 перегляди
США депортували перших українських біженців15:55 • 8362 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 12366 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 75745 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 71890 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 55919 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 70834 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 60535 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 12416 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 48269 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 113543 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 66110 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 122107 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Друга світова війна
Instagram
Євро

Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році в Анкарі - Рютте

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив проведення саміту НАТО 7 та 8 липня 2026 року в Анкарі. Туреччина вдруге прийматиме саміт Альянсу.

Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році в Анкарі - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що саміт НАТО 2026 року відбудеться 7 та 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе в Анкарі, Туреччина. Про це повідомляє пресслужба НАТО, передає УНН.

Деталі

"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим та смертоноснішим Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці", - сказав Рютте.

Зазначається, що це вже другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО після Стамбула у 2004 році.

Нагадаємо

Раніше турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина прийматиме саміт лідерів НАТО в липні 2026 року в столиці країни Анкарі, щоб "підготувати ґрунт для прийняття важливих рішень".

Павло Башинський

Новини Світу
Марк Рютте
НАТО
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина