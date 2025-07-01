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Саміт НАТО-2026 відбудеться в Анкарі - Ердоган

Київ • УНН

 • 35 перегляди

Туреччина прийматиме саміт лідерів НАТО в липні 2026 року в Анкарі "для ухвалення важливих рішень". Президент Ердоган наголосив на твердій позиції Туреччини щодо оборонної співпраці.

Саміт НАТО-2026 відбудеться в Анкарі - Ердоган

Туреччина прийматиме саміт лідерів НАТО в липні 2026 року в столиці країни Анкарі, щоб "підготувати ґрунт для прийняття важливих рішень". Про це заявив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє УНН із посиланням на Hurriyet.

Деталі

Він нагадав про свою участь у саміті НАТО, що відбувся в Гаазі 24-25 червня, наголосивши на твердій позиції Туреччини щодо співпраці в галузі оборони та регіональних питань.

Ми підкреслили нашу рішучість щодо усунення бар'єрів у торгівлі продукцією оборонної промисловості в рішеннях Альянсу

- сказав Ердоган.

Він вказав, що Туреччина порушила питання гуманітарної кризи в Газі під час зустрічей на саміті.

"Як на закритих засіданнях, так і в наших обговореннях з лідерами ми звернули увагу на утиски в Газі, які тривають протягом останніх 21 місяця", - додав президент Туреччини.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрілися після вечері, влаштованої королем Нідерландів Віллемом-Олександром та його дружиною на честь лідерів та їхніх подружжя, які взяли участь у саміті глав держав та урядів НАТО, що відбувся в Гаазі.

Ердоган привітав укладення ізраїльсько-іранського припинення вогню, "досягнуте завдяки зусиллям президента США Трампа", та закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України.

Трамп готовий приєднатися до переговорів у Туреччині щодо війни в Україні, якщо путін буде - Ердоган26.06.25, 13:24 • 2527 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Сполучені Штати Америки
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