Саммит НАТО-2026 состоится в Анкаре - Эрдоган
Киев • УНН
Турция примет саммит лидеров НАТО в июле 2026 года в Анкаре "для принятия важных решений". Президент Эрдоган подчеркнул твердую позицию Турции относительно оборонного сотрудничества.
Турция примет саммит лидеров НАТО в июле 2026 года в столице страны Анкаре, чтобы "подготовить почву для принятия важных решений". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Детали
Он напомнил о своем участии в саммите НАТО, состоявшемся в Гааге 24-25 июня, подчеркнув твердую позицию Турции относительно сотрудничества в области обороны и региональных вопросов.
Мы подчеркнули нашу решимость по устранению барьеров в торговле продукцией оборонной промышленности в решениях Альянса
Он указал, что Турция подняла вопрос гуманитарного кризиса в Газе во время встреч на саммите.
"Как на закрытых заседаниях, так и в наших обсуждениях с лидерами мы обратили внимание на притеснения в Газе, которые продолжаются в течение последних 21 месяцев", - добавил президент Турции.
Напомним
Президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились после ужина, устроенного королем Нидерландов Виллемом-Александром и его супругой в честь лидеров и их супругов, принявших участие в саммите глав государств и правительств НАТО, состоявшемся в Гааге.
Эрдоган приветствовал заключение израильско-иранского прекращения огня, "достигнутое благодаря усилиям президента США Трампа", и призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине.
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