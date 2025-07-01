Саммит НАТО-2026 состоится в Анкаре - Эрдоган

Турция примет саммит лидеров НАТО в июле 2026 года в столице страны Анкаре, чтобы "подготовить почву для принятия важных решений". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.

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Он напомнил о своем участии в саммите НАТО, состоявшемся в Гааге 24-25 июня, подчеркнув твердую позицию Турции относительно сотрудничества в области обороны и региональных вопросов.

Мы подчеркнули нашу решимость по устранению барьеров в торговле продукцией оборонной промышленности в решениях Альянса - сказал Эрдоган.

Он указал, что Турция подняла вопрос гуманитарного кризиса в Газе во время встреч на саммите.

"Как на закрытых заседаниях, так и в наших обсуждениях с лидерами мы обратили внимание на притеснения в Газе, которые продолжаются в течение последних 21 месяцев", - добавил президент Турции.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились после ужина, устроенного королем Нидерландов Виллемом-Александром и его супругой в честь лидеров и их супругов, принявших участие в саммите глав государств и правительств НАТО, состоявшемся в Гааге.

Эрдоган приветствовал заключение израильско-иранского прекращения огня, "достигнутое благодаря усилиям президента США Трампа", и призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине.

Трамп готов присоединиться к переговорам в Турции по войне в Украине, если будет путин - Эрдоган