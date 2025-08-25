Шведський посадовець залишив секретні документи НАТО в туалеті аеропорту - їх знайшов прибиральник

Після візиту прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона до Туреччини у 2022 році, в туалеті аеропорту Арланда залишилася палітурка з частково засекреченими документами про переговори щодо вступу Швеції до НАТО. Її випадково знайшли прибиральники, пише УНН із посиланням на Dagens Huheter.

Деталі

У листопаді 2022 року, невдовзі після вступу на посаду, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон здійснив візит до Туреччини. Під час зустрічі з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом обговорювалося, як Швеція може домогтися схвалення Туреччини для вступу до НАТО. Тодішні переговори супроводжувалися найвищим рівнем секретності - доступ до них мав лише вузький круг посадовців. Які саме питання підіймалися на зустрічі, офіційно не розголошувалися, хоча Туреччині знадобилося понад рік, щоб ратифікувати заявку Швеції.

"Тепер DN може розкрити інцидент із безпекою, який стався безпосередньо у зв'язку з візитом прем'єр-міністра до Туреччини. В Арланді, після поїздки прем'єр-міністра, чиновник забув папку з частково засекреченими документами. За даними DN, документи стосувалися переговорів з Туреччиною. Матеріал був знайдений прибиральником у терміналі аеропорту, і тому він опинився в руках сторонніх осіб", – повідомляє видання.

"Папку залишили у вбиральні", - уточнює видання.

Факт підтвердила й урядова пресслужба.

"Це правда, що співробітник урядових установ забув палітурку в Арланді після поїздки прем’єр-міністра до Туреччини, і що її знайшли співробітники аеропорту. Оцінка полягала в тому, що папка не містить секретної інформації. Тому оцінка збитків не була підготовлена, і про інцидент не було повідомлено Службу безпеки", – йдеться в офіційному листі.

За даними DN, деякі документи мали гриф іноземної таємниці, що означає можливі ризики для міжнародних відносин Швеції. Водночас в уряді відмовилися уточнити, як довго папка залишалася без нагляду та який саме був її зміст.

"Ми не вдаємося в подробиці щодо дій у зв'язку з інцидентом", – пояснила пресслужба. Крістерссон і співробітник, який забув документи, від інтерв’ю відмовилися.

Доповнення

Зазвичай подібні папки готуються для міністрів і державних секретарів перед закордонними поїздками та містять довідкові матеріали й аргументи для переговорів. Частина інформації може бути конфіденційною, але використання розвідувальних даних у них трапляється рідко.

За даними джерел, інцидент стався, коли після прильоту урядових чиновників не пустили в таксі з урядового літака, а відправили до звичайного термінала. Звідти вони мали дістатися додому громадським транспортом. Саме тоді папку залишили у вбиральні.

Працівник пояснив помилку стресом і надмірним навантаженням, водночас всередині урядових структур критикували правила, що забороняли користуватися таксі.

Невдовзі після поїздки Крістерссон призначив своїм радником з нацбезпеки дитячого друга Хенріка Ландерхольма. Втім, сам він за пів року допустив три інциденти з безпекою: залишав телефон в угорському посольстві, блокнот — на "Шведському радіо" та документи — під час курсу Gällöfsta у березні 2023 року.

Ландерхольму інкримінують недбалість при роботі з секретними матеріалами, хоча він наполягає, що все сталося через "стресові умови праці". Випадок у Gällöfsta спершу розслідувався внутрішньо, але без повідомлення Служби безпеки, і вже згодом виявили помилки у проведеній оцінці збитків.

Попереднє слідство щодо Ландерхольма офіційно почалося майже через два роки після того, як DN оприлюднила деталі його інцидентів.

