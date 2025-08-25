Шведський посадовець залишив секретні документи НАТО в туалеті аеропорту - їх знайшов прибиральник

$41.280.07
47.910.07
ukenru
14:18 • 1162 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto
Ексклюзив
13:29 • 14559 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 12566 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 14530 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 92918 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 95375 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 47133 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 54988 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 61121 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48916 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
32%
748мм
Популярнi новини
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 44343 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 21179 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 48510 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті25 серпня, 08:15 • 58084 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 16527 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 1178 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 14575 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 92934 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 95392 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 92691 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Польща
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 1186 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 33983 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 71517 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 54816 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 53804 перегляди
Актуальне
Гривня
Chevrolet Aveo
Долар США
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат

Шведський посадовець залишив секретні документи НАТО в туалеті аеропорту - їх знайшов прибиральник

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У 2022 році після візиту прем’єр-міністра Швеції до Туреччини, посадовець забув папку з частково засекреченими документами щодо переговорів про вступ до НАТО в туалеті аеропорту Арланда. Її знайшов прибиральник, що викликало занепокоєння щодо безпеки.

Шведський посадовець залишив секретні документи НАТО в туалеті аеропорту - їх знайшов прибиральник

Після візиту прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона до Туреччини у 2022 році, в туалеті аеропорту Арланда залишилася палітурка з частково засекреченими документами про переговори щодо вступу Швеції до НАТО. Її випадково знайшли прибиральники, пише УНН із посиланням на Dagens Huheter.

Деталі

У листопаді 2022 року, невдовзі після вступу на посаду, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон здійснив візит до Туреччини. Під час зустрічі з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом обговорювалося, як Швеція може домогтися схвалення Туреччини для вступу до НАТО. Тодішні переговори супроводжувалися найвищим рівнем секретності - доступ до них мав лише вузький круг посадовців. Які саме питання підіймалися на зустрічі, офіційно не розголошувалися, хоча Туреччині знадобилося понад рік, щоб ратифікувати заявку Швеції.

"Тепер DN може розкрити інцидент із безпекою, який стався безпосередньо у зв'язку з візитом прем'єр-міністра до Туреччини. В Арланді, після поїздки прем'єр-міністра, чиновник забув папку з частково засекреченими документами. За даними DN, документи стосувалися переговорів з Туреччиною. Матеріал був знайдений прибиральником у терміналі аеропорту, і тому він опинився в руках сторонніх осіб", – повідомляє видання.

"Папку залишили у вбиральні", - уточнює видання.

Факт підтвердила й урядова пресслужба.

"Це правда, що співробітник урядових установ забув палітурку в Арланді після поїздки прем’єр-міністра до Туреччини, і що її знайшли співробітники аеропорту. Оцінка полягала в тому, що папка не містить секретної інформації. Тому оцінка збитків не була підготовлена, і про інцидент не було повідомлено Службу безпеки", – йдеться в офіційному листі.

За даними DN, деякі документи мали гриф іноземної таємниці, що означає можливі ризики для міжнародних відносин Швеції. Водночас в уряді відмовилися уточнити, як довго папка залишалася без нагляду та який саме був її зміст.

"Ми не вдаємося в подробиці щодо дій у зв'язку з інцидентом", – пояснила пресслужба. Крістерссон і співробітник, який забув документи, від інтерв’ю відмовилися.

Доповнення

Зазвичай подібні папки готуються для міністрів і державних секретарів перед закордонними поїздками та містять довідкові матеріали й аргументи для переговорів. Частина інформації може бути конфіденційною, але використання розвідувальних даних у них трапляється рідко.

За даними джерел, інцидент стався, коли після прильоту урядових чиновників не пустили в таксі з урядового літака, а відправили до звичайного термінала. Звідти вони мали дістатися додому громадським транспортом. Саме тоді папку залишили у вбиральні.

Працівник пояснив помилку стресом і надмірним навантаженням, водночас всередині урядових структур критикували правила, що забороняли користуватися таксі.

Невдовзі після поїздки Крістерссон призначив своїм радником з нацбезпеки дитячого друга Хенріка Ландерхольма. Втім, сам він за пів року допустив три інциденти з безпекою: залишав телефон в угорському посольстві, блокнот — на "Шведському радіо" та документи — під час курсу Gällöfsta у березні 2023 року.

Ландерхольму інкримінують недбалість при роботі з секретними матеріалами, хоча він наполягає, що все сталося через "стресові умови праці". Випадок у Gällöfsta спершу розслідувався внутрішньо, але без повідомлення Служби безпеки, і вже згодом виявили помилки у проведеній оцінці збитків.

Попереднє слідство щодо Ландерхольма офіційно почалося майже через два роки після того, як DN оприлюднила деталі його інцидентів.

Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році в Анкарі - Рютте 19.08.25, 23:05 • 3190 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Ульф Крістерссон
Марк Рютте
НАТО
Швеція
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Угорщина