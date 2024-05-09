Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист

Служба безопасности предотвратила новые попытки российской разведки получить актуальную информацию об обороне Харькова. Для получения разведданных оккупанты привлекли своего информатора с криминальным прошлым, который проживал в Волчанском районе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что больше всего агрессора интересовали геолокации укрепрайонов с фортификационными сооружениями и тяжелым вооружением ВСУ, которые обороняют город с северной границы. Также враг хотел узнать о местах базирования мобильных огневых групп ПВО, которые "охотятся" на вражеские дроны в приграничных районах области.

Для получения разведданных оккупанты привлекли своего информатора с криминальным прошлым, который проживал в Волчанском районе Харьковщины.

Под видом рядового гражданина он обходил приграничную местность, где отслеживал расположение оборонительных линий и огневых позиций ВСУ. Возвращаясь домой, фигурант обозначал зафиксированные координаты на картах Google для подготовки "отчета" российской спецслужбе.

По имеющимся данным, развединформация была необходима оккупантам для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и пошагово задокументировали его преступную деятельность. Благодаря этому удалось обезопасить места временного базирования подразделений ВСУ и замаскировать их перемещение, а затем задержать фигуранта в его собственном доме, - говорится в сообщении.

Как установило расследование, вражеским соратником оказался 45-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели потерпевшего.

В поле зрения российской разведки бывший заключенный попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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