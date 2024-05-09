Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  36485 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  119043 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  120687 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  129719 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  120603 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167243 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150353 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149553 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  280970 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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7 мая 2024, 11:15  •  241729 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  387585 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  542366 просмотра

Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист

Рецидивиста с прокремлевскими взглядами задержала СБУ за шпионаж в пользу России и передачу разведывательных данных об украинских оборонительных позициях и расположении подразделений противовоздушной обороны вокруг Харькова.

Война •   •  5844 просмотра
Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист

Морская пехота США испытывает оснащенных оружием с ИИ-нацеливанием роботов-собак - СМИ

Командование Сил специальных операций морской пехоты США сейчас оценивает вооруженных роботов-собак.

Новости Мира •   •  4713 просмотра
Морская пехота США испытывает оснащенных оружием с ИИ-нацеливанием роботов-собак - СМИ

Атака рф на Харьков: обновили данные о состоянии 4 пострадавших детей

7 человек, в том числе 4 детей, получили ранения в результате обстрела учебного заведения в Харькове.

Общество •   •  6871 просмотра
Атака рф на Харьков: обновили данные о состоянии 4 пострадавших детей

"Реал" с Андреем Луниным обыграл "Баварию" и вышел в финал, где сыграет с "Боруссией" Дортмунд

Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской "Боруссией".

спорт •   •  5341 просмотра
"Реал" с Андреем Луниным обыграл "Баварию" и вышел в финал, где сыграет с "Боруссией" Дортмунд

Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян

Количество боевых столкновений на Восточном фронте резко возросло с 84 до 146 за сутки, особенно в районе проведения операции Объединенных сил "Хортица", что связано с благоприятными погодными условиями, удлинением светового дня и дедлайнами российской армии.

Война •   •  9993 просмотра
Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян

Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

В Никополе Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 39 и 67 лет получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

Война •   •  10578 просмотра
Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксперты критикуют Национальную академию аграрных наук Украины за постоянные злоупотребления, неэффективное управление земельными ресурсами, унаследованными от советской системы, и отсутствие научной деятельности.

Экономика •   •  36485 просмотра
Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, что привело к дефициту топлива, а имеющиеся запасы переданы российским военным, в то время как российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов и попытки штурма Белогоровки.

Общество •   •  10963 просмотра
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина

65-летняя женщина получила ранения, когда российские войска ночью обстреляли село Магдалиновка Запорожского района, повредив жилые дома.

Война •   •  10472 просмотра
"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина

Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.

Новости Мира •   •  9351 просмотра
Штормы обрушились на юго-восток США после торнадо на Среднем Западе: по меньшей мере 3 погибших