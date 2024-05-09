Шпигував для рф за лініями оборони Харкова: затримано рецидивіста

Служба безпеки запобігла новим спробам російської розвідки отримати актуальну інформацію про оборону Харкова. Для отримання розвідданих окупанти залучили свого інформатора з кримінальним минулим, який проживав у Вовчанському районі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Зазначається, що найбільше агресора цікавили геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють місто з північного кордону. Також ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що "полюють" на ворожі дрони у прикордонних районах області.

Для отримання розвідданих окупанти залучили свого інформатора з кримінальним минулим, який проживав у Вовчанському районі Харківщини.

Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. Повертаючись додому, фігурант позначав зафіксовані координати на картах Google для підготовки "звіту" російській спецслужбі.

За наявними даними, розвідінформація була необхідна окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп. Співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора і покроково задокументували його злочинну діяльність. Завдяки цьому вдалося убезпечити місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ та замаскувати їхнє переміщення, а потім затримати фігуранта у його власному помешканні,