Шольц встретится в Вашингтоне с Байденом по поводу помощи Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии Шольц посетит Вашингтон в начале февраля, чтобы встретиться с президентом Байденом и обсудить предоставление дополнительной помощи Украине. США исчерпали имеющиеся полномочия Конгресса по помощи Украине и стремятся объединить усилия с Германией, основным поставщиком оружия и помощи Киеву, чтобы усилить поддержку.
Канцлер Германии Олаф Шольц в первой половине февраля поедет в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом, поскольку лидеры планируют сплотиться ради поддержки и дополнительной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Встреча планируется, поскольку США исчерпали имеющиеся полномочия Конгресса помогать Украине.
По словам двух людей, знакомых с ситуацией, которые пожелали остаться анонимными, планируется провести двустороннюю встречу в Белом доме в течение второй недели февраля.
Шольц призвал страны усилить поддержку Украины, предупредив в начале этого месяца, что страны ЕС делают недостаточно, чтобы помочь Киеву. Германия является одним из крупнейших поставщиков оружия и финансовой помощи Украине, и в конце прошлого года объявила о планах предложить 8 миллиардов евро военной помощи в течение 2024 года.
В четверг спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что в этой сети коалиции, союзников и партнеров все еще есть очень много энергии, чтобы помочь поддержать Украину.
Каждая страна делает это по-своему и делает это настолько, насколько она может. Мы не видели никаких послаблений или разобщенности, когда речь идет о поддержке Украины
Шольц: европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины25 январь 2024, 08:55 • 31492 просмотра
Шольц встретится в Вашингтоне с Байденом по поводу помощи Украине
Канцлер Германии Шольц посетит Вашингтон в начале февраля, чтобы встретиться с президентом Байденом и обсудить предоставление дополнительной помощи Украине. США исчерпали имеющиеся полномочия Конгресса по помощи Украине и стремятся объединить усилия с Германией, основным поставщиком оружия и помощи Киеву, чтобы усилить поддержку.
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