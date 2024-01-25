Шольц: европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны сделать больше для поддержки Украины, пишет УНН со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Вклады, которые европейские страны пока запланировали на 2024 год, пока недостаточно велики. Европе необходимо обсудить, какой вклад может сделать каждая страна, чтобы мы могли значительно расширить поддержку - заявил Шольц еженедельнику Die Zeit.

Украина должна быть в состоянии защитить свою страну, пояснил канцлер.

И это не должно потерпеть неудачу из-за отсутствия ПВО, артиллерии, танков или боеприпасов. Я твердо убежден, что Европа должна делать больше, чтобы поддержать Украину в защите ее собственной страны - сказал Шольц.

Когда его спросили, разочарован ли он другими европейцами, Шольц ответил: "Что ж, меня немного раздражает то, что в Германии мне постоянно приходится сталкиваться с критикой, что правительство делает слишком мало и слишком нерешительно. Мы делаем больше, чем остальные государства ЕС, гораздо больше. Вот почему я много разговариваю со своими коллегами по телефону и прошу их делать больше".

По словам канцлера, Германия сейчас мобилизует более половины европейской поддержки, о которой известно, по вооружениям для защиты Украины. "Было бы высокомерием считать, что мы сможем сделать это в одиночку в долгосрочной перспективе. Еще раз: наши друзья в Европе должны значительно расширить свою помощь. Было бы плохой новостью, если бы Германия в конце концов стала самым большим сторонником Украины, если бы США прекратили ее поддержку", - отметил он.

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