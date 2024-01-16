Брюссель проверяет поставки оружия в Украину странами ЕС после жалоб - FT

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  246662 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  218619 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  209021 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  189939 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  43858 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  59765 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  118394 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  137161 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139203 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145148 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142481 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  132795 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  179003 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  245910 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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ЕС проводит аудит военной помощи, предоставляемой Украине странами-членами, на фоне обвинений в том, что некоторые страны не предоставляют столько, сколько могли бы. Аудит происходит в то время, как Брюссель и Вашингтон пытаются договориться о предоставлении новой финансовой помощи Украине.

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После новых санкций США против россии китайские государственные банки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов, в частности прекращают предоставлять любые финансовые услуги российским военным.

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Костин встретился с Генпрокурором Польши: обсудили сотрудничество в расследовании военных преступлений рф

Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился в Варшаве со своим польским коллегой министром юстиции - генеральным прокурором РП Адамом Боднаром. Стороны обсудили в частности сотрудничество в сфере расследования российских военных преступлений.

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Азербайджан, который будет принимать саммит по вопросам изменения климата COP29, не назначил ни одной женщины в состав его комитета

Климатический комитет COP29 в Азербайджане состоит исключительно из мужчин, что вызвало критику со стороны женской правозащитной группы "Она меняет климат", которая назвала это решение "регрессивным". Страна-экспортер нефти также подверглась критике за амбиции в индустрии ископаемого топлива и намерения увеличить добычу газа в будущем.

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Украина и Великобритания совместно запустили UK-Ukraine TechBridge - платформу развития, призванную способствовать инновациям и укреплению партнерства между технологическими секторами двух стран.

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Депутату Сергею Батрину, подозреваемому в подрыве гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области, приведшем к гибели двух человек и многочисленным раненым, назначена психиатрическая экспертиза.

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу