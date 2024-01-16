Брюссель проверяет поставки оружия в Украину странами ЕС после жалоб - FT

Брюссель проводит проверку того, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России в страну в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не отправили столько оружия, сколько могли бы, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Издание отмечает, что аудит проводится в то время, когда Брюссель и Вашингтон изо всех сил пытаются найти политический консенсус, который позволил бы им отправить новые пакеты финансовой помощи Украине на общую сумму около 110 миллиардов долларов.

"Дипломатическая служба ЕС, Европейская служба внешних дел (EEAS), проводит проверку оружия, поставляемого государствами-членами после полномасштабного вторжения россии к своему соседу в феврале 2022 года", - пишет FT со ссылкой на трех дипломатов ЕС, информированных о планах.

EEAS, как указано, намерена представить свои выводы правительствам стран ЕС перед саммитом лидеров Евросоюза 1 февраля.

По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS, что, по словам одного из дипломатов, уже встретило сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полных данных.

Решение о проведении проверки поступило по требованию канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран в Украину. "Поставки оружия для Украины, запланированные сейчас большинством стран-членов ЕС, слишком малы", - заявил он.

"Нам (также) нужен обзор того, какой конкретный вклад сделают наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", - заявил Шольц журналистам в минувший понедельник.

Его комментарии перекликались с замечаниями официальных лиц других стран ЕС, сделанными в частном порядке, относительно масштабов военных поставок, обещанных другими государствами-членами.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, Германия взяла на себя самые большие обязательства в ЕС по поставкам оружия с точки зрения стоимости. Ее обязательства, составляющие более 17 миллиардов евро до 31 октября прошлого года, примерно в пять раз превышают стоимость обязательств Дании, следующего крупнейшего вкладчика.

"Хотя высказывания Шольца были истолкованы как упрек другим крупным государствам ЕС, таким как Франция и Италия, чьи военные обязательства значительно меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был частно поддержан высокопоставленными чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые государства могли бы предоставить Киеву больше оружия в критический момент конфликта", - указывает издание.

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, особенно на востоке блока, также настаивают на расширении Европейского фонда мира (EPF), общего фонда, который частично финансирует поставки оружия в Украину, чтобы увеличить поставки и разделить бремя расходов.

Фонд EPF, который финансирует оборонные проекты в третьих странах, не получал поддержки с июня 2023 года, и 27 государств-членов блока не смогли договориться о специальной части в 5 миллиардов евро в год для Украины.

"Мы должны убедиться, что (EPF) вернулся в нужное русло и мы можем снова использовать его для дальнейших траншей поддержки Украины", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Без EPF "некоторые государства-члены"... не будут предоставлять никакой военной поддержки".

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