Брюссель перевіряє постачання зброї в Україну країнами ЄС після скарг - FT

Брюссель проводить перевірку того, скільки озброєнь країни-члени ЄС надали Україні після повномасштабного вторгнення росії до країни у відповідь на заяви про те, що деякі столиці не відправили стільки зброї, скільки могли б, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Видання зазначає, що аудит проводиться в той час, коли Брюссель і Вашингтон щосили намагаються знайти політичний консенсус, який дозволив би їм відправити нові пакети фінансової допомоги Україні на загальну суму близько 110 мільярдів доларів.

"Дипломатична служба ЄС, Європейська служба зовнішніх справ (EEAS), проводить перевірку зброї, що постачається державами-членами після повномасштабного вторгнення росії до свого сусіда у лютому 2022 року", - пише FT з посиланням на трьох дипломатів ЄС, поінформованих про плани.

EEAS, як вказано, має намір подати свої висновки урядам країн ЄС перед самітом лідерів Євросоюзу 1 лютого.

За словами одного з дипломатів, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS, яке, за словами одного з дипломатів, уже зустріло опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Рішення про проведення перевірки надійшло за вимогою канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого тижня підрахувати та порівняти військові поставки країн до України. "Постачання зброї для України, заплановані наразі більшістю країн-членів ЄС, надто малі", - заявив він.

"Нам (також) потрібний огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року", - заявив Шольц журналістам минулого понеділка.

Його коментарі перегукувались із зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС, зробленими у приватному порядку, щодо масштабів військових поставок, обіцяних іншими державами-членами.

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, Німеччина взяла на себе найбільші зобов'язання у ЄС щодо постачання зброї з точки зору вартості. Її зобов'язання, що становлять понад 17 мільярдів євро до 31 жовтня минулого року, приблизно вп'ятеро перевищують вартість зобов'язань Данії, наступного найбільшого вкладника.

"Хоча висловлювання Шольца були витлумачені як закид іншим великим державам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов'язання значно менші, його публічний заклик до більшої прозорості був приватно підтриманий високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати Києву більше зброї у критичний момент конфлікту", - вказує видання.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), спільного фонду, який частково фінансує постачання зброї в Україну, щоб збільшити постачання та поділити тягар витрат.

Фонд EPF, який фінансує оборонні проекти у третіх країнах, не отримував підтримки з червня 2023 року, і 27 держав-членів блоку не змогли домовитись про спеціальної частину у 5 мільярдів євро на рік для України.

"Ми маємо переконатися, що (EPF) повернувся у потрібне русло і ми можемо знову використати його для подальших траншів підтримки України", - сказав високопоставлений дипломат ЄС. Без EPF "деякі держави-члени"... не надаватимуть жодної військової підтримки".

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