Шольц: європейські країни повинні зробити більше для підтримки України
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити підтримку України, висловивши незадоволення нинішніми запланованими внесками на 2024 рік. Шольц заявив, що наразі Німеччина мобілізує понад половину відомої європейської підтримки на оборону України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни зробити більше для підтримки України, пише УНН з посиланням на Tages-Anzeiger
Вклади, які європейські країни поки що запланували на 2024 рік, поки що недостатньо великі. Європі необхідно обговорити, який внесок може зробити кожна країна, щоб ми могли значно розширити підтримку
Україна має могти захистити свою країну, пояснив канцлер.
І це не повинно зазнати невдачі через відсутність ППО, артилерію, танки чи боєприпаси. Я твердо переконаний, що Європа має робити більше, щоби підтримати Україну в захисті її власної країни
Коли його запитали, чи він розчарований іншими європейцями, Шольц відповів: "Що ж, мене трохи дратує те, що в Німеччині мені постійно доводиться стикатися з критикою, що уряд робить надто мало і надто нерішуче. Ми робимо більше, ніж решта держав ЄС, набагато більше. Ось чому я багато розмовляю зі своїми колегами по телефону та прошу їх робити більше".
За словами канцлера, Німеччина наразі мобілізує понад половину європейської підтримки, про яку відомо, щодо озброєнь для захисту України. "Було б зарозумілістю вважати, що ми зможемо зробити це поодинці в довгостроковій перспективі. Ще раз: наші друзі у Європі мають значно розширити свою допомогу. Було б поганою новиною, якби Німеччина зрештою стала найбільшим прихильником України, якби США припинили її підтримку", - зазначив він.
Брюссель перевіряє постачання зброї в Україну країнами ЄС після скарг - FT16.01.24, 11:59 • 24383 перегляди