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Шольц зустрінеться у Вашингтоні з Байденом щодо допомоги Україні

Шольц зустрінеться у Вашингтоні з Байденом щодо допомоги Україні

Київ • УНН

 • 100788 перегляди

Канцлер Німеччини Шольц відвідає Вашингтон на початку лютого, щоб зустрітися з президентом Байденом і обговорити надання додаткової допомоги Україні. США вичерпали наявні повноваження Конгресу щодо допомоги Україні і прагнуть об'єднати зусилля з Німеччиною, основним постачальником зброї та допомоги Києву, щоб посилити підтримку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у першій половині лютого поїде до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом , оскільки лідери планують згуртуватися заради підтримки і додаткової допомоги Україні. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зустріч планується, оскільки США вичерпали наявні повноваження Конгресу допомагати Україні.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися анонімними, планується провести двосторонню зустріч у Білому домі протягом другого тижня лютого.

Шольц закликав країни посилити підтримку України, попередивши на початку цього місяця, що країни ЄС роблять недостатньо, щоб допомогти Києву. Німеччина є одним із найбільших постачальників зброї та фінансової допомоги Україні, і наприкінці минулого року оголосила про плани запропонувати 8 мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.

У четвер речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають, що в цій мережі коаліції, союзників і партнерів все ще є дуже багато енергії, щоб допомогти підтримати Україну.

Кожна країна робить це по-своєму і робить це настільки, наскільки вона може. Ми не бачили жодних послаблень чи роз’єднаності, коли йдеться про підтримку України

сказав Кірбі.

Шольц: європейські країни повинні зробити більше для підтримки України25.01.24, 10:55 • 33515 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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