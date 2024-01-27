Шольц зустрінеться у Вашингтоні з Байденом щодо допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у першій половині лютого поїде до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом , оскільки лідери планують згуртуватися заради підтримки і додаткової допомоги Україні. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Зустріч планується, оскільки США вичерпали наявні повноваження Конгресу допомагати Україні.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися анонімними, планується провести двосторонню зустріч у Білому домі протягом другого тижня лютого.

Шольц закликав країни посилити підтримку України, попередивши на початку цього місяця, що країни ЄС роблять недостатньо, щоб допомогти Києву. Німеччина є одним із найбільших постачальників зброї та фінансової допомоги Україні, і наприкінці минулого року оголосила про плани запропонувати 8 мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.

У четвер речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають, що в цій мережі коаліції, союзників і партнерів все ще є дуже багато енергії, щоб допомогти підтримати Україну.

Кожна країна робить це по-своєму і робить це настільки, наскільки вона може. Ми не бачили жодних послаблень чи роз’єднаності, коли йдеться про підтримку України