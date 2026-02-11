Шмыгаль обсудил с послами стран G7 и ЕС восстановление энергетики

Первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами G7 и ЕС восстановление энергетики, подготовку к отопительному сезону и потребность в генераторах и трансформаторах, а также анонсировал создание координационной группы Ukraine Energy Support Coordination Group. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, пишет УНН.

Проинформировал об общей сложной ситуации в энергетике, вызванной постоянными атаками россии на наши объекты. Первоочередная задача - восстановление генерации, подстанций и сетей, а также формирование резервов оборудования и мощностей. Есть потребность, в частности, в больших генераторах и трансформаторах. Начали уже подготовку к следующему отопительному сезону. Формируем запасы энергоносителей, и помощь партнеров здесь особенно ценна. Наша цель - развитие и строительство когенерации - говорится в сообщении.

Он отметил, что только с 26 января в Украину поступило более 560 единиц энергетического оборудования от разных стран, в том числе и G7, в качестве гуманитарной помощи.

Помощь поступает регулярно, но и потребность постоянно увеличивается. Заинтересованы, в частности, в передаче выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования - отметил первый вице-премьер.

Также стороны обсудили создание Ukraine Energy Support Coordination Group по примеру оборонного "Рамштайна". Шмыгаль сообщил о подготовке проведения такой встречи "уже в ближайшее время".

"Обсудили и важные стратегические инициативы развития энергетического сектора Украины: цифровизация, повышение эффективности, приватизация и корпоратизация. Призвал партнеров рассмотреть участие в восстановлении энергетического сектора Украины", - добавил он.

