14:43 • 2156 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 10650 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 11435 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 15557 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 26742 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22977 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37430 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37840 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33343 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32592 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 и ЕС восстановление энергетики

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Денис Шмыгаль встретился с послами стран G7 и ЕС, чтобы обсудить восстановление энергетики, подготовку к отопительному сезону и потребность в генераторах. Он анонсировал создание Ukraine Energy Support Coordination Group.

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 и ЕС восстановление энергетики

Первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами G7 и ЕС восстановление энергетики, подготовку к отопительному сезону и потребность в генераторах и трансформаторах, а также анонсировал создание координационной группы Ukraine Energy Support Coordination Group. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, пишет УНН.

Проинформировал об общей сложной ситуации в энергетике, вызванной постоянными атаками россии на наши объекты. Первоочередная задача - восстановление генерации, подстанций и сетей, а также формирование резервов оборудования и мощностей. Есть потребность, в частности, в больших генераторах и трансформаторах. Начали уже подготовку к следующему отопительному сезону. Формируем запасы энергоносителей, и помощь партнеров здесь особенно ценна. Наша цель - развитие и строительство когенерации

- говорится в сообщении.

Он отметил, что только с 26 января в Украину поступило более 560 единиц энергетического оборудования от разных стран, в том числе и G7, в качестве гуманитарной помощи.

Помощь поступает регулярно, но и потребность постоянно увеличивается. Заинтересованы, в частности, в передаче выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования

- отметил первый вице-премьер.

Также стороны обсудили создание Ukraine Energy Support Coordination Group по примеру оборонного "Рамштайна". Шмыгаль сообщил о подготовке проведения такой встречи "уже в ближайшее время".

"Обсудили и важные стратегические инициативы развития энергетического сектора Украины: цифровизация, повышение эффективности, приватизация и корпоратизация. Призвал партнеров рассмотреть участие в восстановлении энергетического сектора Украины", - добавил он.

Швейцария выделяет Украине до 32 млн франков на генераторы и энергомодули11.02.26, 15:08 • 1960 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль