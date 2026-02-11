Шмигаль обговорив з послами країн G7 та ЄС відновлення енергетики

Перший віцепрем’єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив з послами G7 та ЄС відновлення енергетики, підготовку до опалювального сезону та потребу в генераторах і трансформаторах, а також анонсував створення координаційної групи Ukraine Energy Support Coordination Group. Про Шмигаль повідомив у Telegram, пише УНН.

Поінформував про загальну складну ситуацію в енергетиці, спричинену постійними атаками росії на наші об’єкти. Першочергове завдання - відновлення генерації, підстанцій і мереж, а також формування резервів обладнання та потужностей. Є потреба, зокрема у великих генераторах і трансформаторах. Розпочали вже підготовку до наступного опалювального сезону. Формуємо запаси енергоносіїв, і допомога партнерів тут особливо цінна. Наша мета - розвиток і розбудова когенерації - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що лише з 26 січня до України надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання від різних країн, зокрема і G7, в якості гуманітарної допомоги.

Допомога надходить регулярно, але і потреба постійно збільшується. Зацікавлені, зокрема, у передачі виведеного з експлуатації, але придатного до використання енергетичного обладнання - зазначив перший віцепрем’єр.

Також сторони обговорили створення Ukraine Energy Support Coordination Group за прикладом оборонного "Рамштайну". Шмигаль повідомив про підготовку проведення такої зустрічі "вже найближчим часом".

"Обговорили й важливі стратегічні ініціативи розвитку енергетичного сектору України: цифровізація, підвищення ефективності, приватизація й корпоратизація. Закликав партнерів розглянути участь у відновленні енергетичного сектору України", - додав він.

