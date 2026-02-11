$43.090.06
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 10680 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 11451 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 15574 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 26766 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22988 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37439 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37843 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38 • 33345 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32594 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 26766 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
Шмигаль обговорив з послами країн G7 та ЄС відновлення енергетики

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Денис Шмигаль зустрівся з послами країн G7 та ЄС, щоб обговорити відновлення енергетики, підготовку до опалювального сезону та потребу в генераторах. Він анонсував створення Ukraine Energy Support Coordination Group.

Шмигаль обговорив з послами країн G7 та ЄС відновлення енергетики

Перший віцепрем’єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив з послами G7 та ЄС відновлення енергетики, підготовку до опалювального сезону та потребу в генераторах і трансформаторах, а також анонсував створення координаційної групи Ukraine Energy Support Coordination Group. Про Шмигаль повідомив у Telegram, пише УНН.

Поінформував про загальну складну ситуацію в енергетиці, спричинену постійними атаками росії на наші об’єкти. Першочергове завдання - відновлення генерації, підстанцій і мереж, а також формування резервів обладнання та потужностей. Є потреба, зокрема у великих генераторах і трансформаторах. Розпочали вже підготовку до наступного опалювального сезону. Формуємо запаси енергоносіїв, і допомога партнерів тут особливо цінна. Наша мета - розвиток і розбудова когенерації

- йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що лише з 26 січня до України надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання від різних країн, зокрема і G7, в якості гуманітарної допомоги.

Допомога надходить регулярно, але і потреба постійно збільшується. Зацікавлені, зокрема, у передачі виведеного з експлуатації, але придатного до використання енергетичного обладнання

- зазначив перший віцепрем’єр.

Також сторони обговорили створення Ukraine Energy Support Coordination Group за прикладом оборонного "Рамштайну". Шмигаль повідомив про підготовку проведення такої зустрічі "вже найближчим часом".

"Обговорили й важливі стратегічні ініціативи розвитку енергетичного сектору України: цифровізація, підвищення ефективності, приватизація й корпоратизація. Закликав партнерів розглянути участь у відновленні енергетичного сектору України", - додав він.

Швейцарія виділяє Україні до 32 млн франків на генератори та енергомодулі

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль