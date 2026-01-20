$43.180.08
11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 6232 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 10160 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 12683 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 13795 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 13185 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 33403 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 64466 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51142 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49938 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Financial Times

Сегодняшняя атака россиян обошлась Украине в 80 млн евро - Зеленский

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украина потратила 80 миллионов евро на ракеты для ПВО за сегодняшнюю атаку. Он отметил, что найти эти ракеты и средства на них становится все сложнее.

Сегодняшняя атака россиян обошлась Украине в 80 млн евро - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только сегодня Украина использовала ракет для ПВО на 80 млн евро, добавив, что сейчас сложно находить эти ракеты и деньги на них, передает УНН.

Подробности

Что касается последней атаки, то мы еще с ним (Трампом - ред.) еще не общались. Что касается последнего обстрела, и что до того, что это точечное или не точечное решение. Я приведу вам один пример, не буду разбирать на детали, но хочу, чтобы вы поняли. Мы получили соответствующие пакеты. Например, сегодняшняя атака россиян стоила для нас, это только стоимость ракет, около 80 млн евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет

 - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждый день Украина делает все, чтобы можно было получать соответствующие ракеты для защиты людей.

Почему мы так боремся за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее? Потому что прежде всего мы теряем людей, но также очень сложно находить эти ракеты, очень сложно отвоевать эти все деньги на эти ракеты. Это очень дорогостоящая российская роскошь, война. А для нас это большие потери

- добавил глава государства.

Напомним

Россия ночью атаковала Украину 34 ракетами, включая "Циркон", и 339 дронами. Сбито или подавлено 27 ракет и 315 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Павел Башинский

