Сегодняшняя атака россиян обошлась Украине в 80 млн евро - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только сегодня Украина использовала ракет для ПВО на 80 млн евро, добавив, что сейчас сложно находить эти ракеты и деньги на них, передает УНН.

Подробности

Что касается последней атаки, то мы еще с ним (Трампом - ред.) еще не общались. Что касается последнего обстрела, и что до того, что это точечное или не точечное решение. Я приведу вам один пример, не буду разбирать на детали, но хочу, чтобы вы поняли. Мы получили соответствующие пакеты. Например, сегодняшняя атака россиян стоила для нас, это только стоимость ракет, около 80 млн евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждый день Украина делает все, чтобы можно было получать соответствующие ракеты для защиты людей.

Почему мы так боремся за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее? Потому что прежде всего мы теряем людей, но также очень сложно находить эти ракеты, очень сложно отвоевать эти все деньги на эти ракеты. Это очень дорогостоящая российская роскошь, война. А для нас это большие потери - добавил глава государства.

Напомним

Россия ночью атаковала Украину 34 ракетами, включая "Циркон", и 339 дронами. Сбито или подавлено 27 ракет и 315 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.