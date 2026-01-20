Сьогоднішня атака росіян обійшлася Україні в 80 млн євро - глава держави

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише сьогодні Україна використала ракет для ППО на 80 млн євро, додавши, що наразі складно знаходити ці ракети і гроші на них, передає УНН.

Деталі

Щодо останньої атаки, то ми ще з ним (Трампом - ред.) ще не спілкувалися. Що стосується останнього обстрілу, і що до того, що це точкове або не точкове вирішення. Я наведу вам один приклад, не буду розбирати на деталі, але хочу, щоб ви зрозуміли. Ми отримали відповідні пакети. Наприклад, сьогоднішній атака росіян коштувала для нас, це тільки вартість ракет, близько 80 млн євро. Уявіть собі, це вартість цих ракет - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кожного дня Україна робить все, щоб можна було отримувати відповідні ракети для захисту людей.

Чому ми так боремось за те, щоб ця війна закінчилась якомога швидше? Тому що передусім ми втрачаємо людей, але також дуже складно знаходити ці ракети, дуже складно відвоювати ці всі гроші на ці ракети. Це дуже дороговартісна російська розкіш, війна. А для нас це великі втрати - додав глава держави.

Нагадаємо

росія вночі атакувала Україну 34 ракетами, включаючи "Циркон", та 339 дронами. Збито або придушено 27 ракет та 315 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.