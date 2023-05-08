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Еще более полусотни приходов: враг днем обстрелял приграничье Черниговщины

Еще более полусотни приходов: враг днем обстрелял приграничье Черниговщины

Киев • УНН

 • 801268 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские оккупанты днем еще трижды ударили по пограничью Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов. Зафиксировано более полусотни приходов. Об этом информирует ОК "Север" в Telegram, передает УНН.

Детали

По состоянию на 15:00 8 мая российские войска еще 3 раза обстреляли приграничье Черниговской области.

  • С 08:02 до 09:19 зафиксировано 6 приходов, вероятно миномет 120мм, в районе н.п. Леоновка.
  • С 10:25 до 11:00 зафиксировано 12 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Мощенко.
  • С 11:15 до 11:55 зафиксировано 16 приходов, вероятно из САУ, в районе н.п. Буда-Воробьевская.
  • С 12:04 до 12:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Александровка.
  • С 12:20 до 13:55 зафиксирован 21 приход, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Мощенко.

По данным ОК "Север", о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Дополнение

С пяти утра до семи утра на пограничье Черниговской области зафиксировано свыше полсотни приходов. Обошлось без пострадавших. По данным Сумской ОВА, за ночь враг совершил 4 обстрела приграничья области. Зафиксировано 23 взрыва. В результате - трое раненых гражданских людей.

В ночь на 8 мая российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов. От взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и еще два человека получили ранения. В результате обстрела и пожара существенные разрушения претерпело трехэтажное складское здание. Было практически полностью уничтожено складское помещение Общества Красного Креста с имеющейся там гуманитарной помощью.

В результате ночной атаки на Киев из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело. Зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Есть падение обломков на проезжую часть и взлетную полосу аэропорта. Травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь.

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