Ще понад півсотні приходів: ворог вдень обстріляв прикордоння Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські окупанти вдень ще тричі вдарили по прикордонню Чернігівській області зі ствольної артилерії та мінометів. Зафіксовано понад півсотні приходів. Про це інформує ОК "Північ" у Telegram, передає УНН.
Деталі
Станом на 15:00 8 травня російські війська ще 3 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області.
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- З 08:02 до 09:19 зафіксовано 6 приходів, ймовірно міномет 120мм, в районі н.п. Леонівка.
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- З 10:25 до 11:00 зафіксовано 12 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мощенка.
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- З 11:15 до 11:55 зафіксовано 16 приходів, ймовірно з САУ, в районі н.п. Буда-Воробʼївська.
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- З 12:04 до 12:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Олександрівка.
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- З 12:20 до 13:55 зафіксовано 21 приход, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мощенка.
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За даними ОК "Північ", про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Доповнення
З п'ятої ранку до сьомої ранку на прикордонні Чернігівської області зафіксовано понад пів сотні приходів. Обійшлось без постраждалих. За даними Сумської ОВА, за ніч ворог здійснив 4 обстріли прикордоння області. Зафіксовано 23 вибухи. У результаті - троє поранених цивільних людей.
У ніч на 8 травня російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів. Від вибуху ворожої ракети на території складського приміщення продовольчого підприємства в Одеському районі один чоловік загинув та ще двоє людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала триповерхова складська будівля. Було практично повністю знищено складське приміщення Товариства Червоного Хреста із наявною там гуманітарною допомогою.
Внаслідок нічної атаки на Київ через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Є падіння уламків на проїжджу частину та злітну смугу аеропорту. Травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога.
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