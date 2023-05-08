Нічна атака на столицю: травм зазнали 5 людей

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Внаслідок нічної атаки на Київ були травмовані 5 людей. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію. 

Цитата

"Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки. В Святошинському районі столиці:

- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;
- є падіння уламків на проїжджу частину.
- травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що в Солом’янському районі пошкоджено резервуар, об'ємом 5т, з витоком дизельного палива, без подальшого загоряння. На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Нагадаємо

В ОК "Південь" повідомили, що ворог спрямував ракети Х-22 по Одещині.

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