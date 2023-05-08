Ночная атака на столицу: травмы получили 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В результате ночной атаки на Киев были травмированы 5 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Цитата
"Обновление информации последствий ночной воздушной атаки. В Святошинском районе столицы:
- вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело.
- зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;
- есть падение обломков на проезжую часть.
- травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в Соломенском районе поврежден резервуар, объемом 5т, с утечкой дизельного топлива, без дальнейшего возгорания. На стоянке повреждены 15 грузовых и 5 легковых авто.
Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.
Напомним
В ОК "Юг" сообщили, что враг направил ракеты Х-22 по Одесской области.