Ворог спрямував ракети Х-22 по Одещині - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Ворог спрямував ракети Х-22 по Одещині. Про це пише УНН з посиланням на ОК "Південь".
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"По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації.
Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.
Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється", - написали в ОК "Південь".
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