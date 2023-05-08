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Ворог спрямував ракети Х-22 по Одещині - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 12190244 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Ворог спрямував ракети Х-22 по Одещині. Про це пише УНН з посиланням на ОК "Південь".

Цитата

"По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації.

Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється", - написали в ОК "Південь".

Нагадаємо

Кличко повідомив, що у Святошинському районі столиці зафіксовано падіння уламків БПЛА, є постраждалі.

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