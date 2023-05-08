Враг направил ракеты Х-22 по Одесской области - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Враг направил ракеты Х-22 по Одесской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОК "Юг".
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"По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.
Ракеты типа Х-22 направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.
Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется", - написали в ОК "Юг".
Напомним
Кличко сообщил, что в Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков БПЛА, есть пострадавшие.