Сумщина вночі зазнала авіаудару ворога, відомо про трьох поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сумську область за ніч російські війська обстріляли чотири рази, зокрема, завдали авіаудар, у результаті - троє поранених цивільних людей. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Уночі ворог здійснив 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 23 вибухи", - повідомили в ОВА.
Як вказано, обстрілів зазнали населені пункти Середино-Будської, Зноб-Новгородської Новослобідської громад:
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- Середино-Будська громада: здійснено обстріл із ствольної артилерії (20 вибухів) по селу Стара Гута. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства, приміщення школи.
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- Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив авіаудар по території громади. Внаслідок авіаудару отримали поранення 3 цивільні особи та є руйнування нежитлових приміщень.
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- Новослобідська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
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Нагадаємо
У небі над Украною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.