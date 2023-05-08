Сумщина вночі зазнала авіаудару ворога, відомо про трьох поранених

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Сумську область за ніч російські війська обстріляли чотири рази, зокрема, завдали авіаудар, у результаті - троє поранених цивільних людей. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог здійснив 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 23 вибухи", - повідомили в ОВА.

Як вказано, обстрілів зазнали населені пункти Середино-Будської, Зноб-Новгородської Новослобідської громад:

  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл із ствольної артилерії (20 вибухів) по селу Стара Гута. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства, приміщення школи.
  • Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив авіаудар по території громади. Внаслідок авіаудару отримали поранення 3 цивільні особи та є руйнування нежитлових приміщень.
  • Новослобідська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо

У небі над Украною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.

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